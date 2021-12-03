Как повышение порога достаточности ЕНПФ повлияет на рынок жилья

Из-за повышения порога достаточности на рынке жилья может начаться стагнация, что станет началом настоящего ипотечного кризиса, сообщает korter.kz
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Повышение порога достаточности в 1,8 раза резко сократит число граждан, которые могли бы воспользоваться своими сбережениями для покупки жилья. Многие ждали, что достигнут нужного уровня накоплений к концу 2021 года и смогут погасить ипотечные кредиты или приобрести недвижимость. Ожидалось, что вкладчиков, которые будут иметь на пенсионном счету сумму, превышающую порог достаточности в 2022 году, будет около 390 тысяч, но после повышения порога достаточности эта цифра сократится более чем в два раза.
Пенсионными сбережениями теперь смогут воспользоваться только те, у кого высокие доходы, а граждане со средним уровнем заработка лишились такой возможности.
Как следствие – платежеспособный спрос резко сократится в 2022 году, в том числе на ипотеку. Из-за повышения порога достаточности на рынке жилья может начаться стагнация, что станет началом настоящего ипотечного кризиса, считают в korter.kz.
Ранее аналитики прогнозировали, что поток пенсионных средств ЕНПФ в 2022 году сократится на 50–60% в связи с тем, что 30-летние "пенсионные сливки" были сняты в 2021 году.
В Казахстане в 2022 году резко вырастут показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.
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