Мы будем строить атомную станцию - Назарбаев

Первый Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию. Вопрос в выборе места и подрядчика, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать.



На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать. Страна нефти, газа, угля. Но поскольку атомная станция строится не меньше 7-8 лет, к тому времени дефицит появится", - сказал Назарбаев в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в восьмисерийном проекте "QAZAQ: История Золотого человека".



Он уточнил, что российские власти хотят построить атомную электростанцию и постоянно спрашивают, не ведет ли Казахстан переговоры с другими странами.



"У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - добавил Нурсултан Назарбаев.