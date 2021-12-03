Мы будем строить атомную станцию - Назарбаев

Первый Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию. Вопрос в выборе места и подрядчика, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать.
На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать. Страна нефти, газа, угля. Но поскольку атомная станция строится не меньше 7-8 лет, к тому времени дефицит появится", - сказал Назарбаев в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в восьмисерийном проекте "QAZAQ: История Золотого человека".
Он уточнил, что российские власти хотят построить атомную электростанцию и постоянно спрашивают, не ведет ли Казахстан переговоры с другими странами.
"У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - добавил Нурсултан Назарбаев.
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