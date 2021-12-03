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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мы будем строить атомную станцию - Назарбаев

Просмотров:4962 Опубликовано: Вчера, 19:47
Мы будем строить атомную станцию - Назарбаев
Фото: elements.envato.com
Первый Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию. Вопрос в выборе места и подрядчика, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать.

На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать. Страна нефти, газа, угля. Но поскольку атомная станция строится не меньше 7-8 лет, к тому времени дефицит появится", - сказал Назарбаев в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в восьмисерийном проекте "QAZAQ: История Золотого человека".

Он уточнил, что российские власти хотят построить атомную электростанцию и постоянно спрашивают, не ведет ли Казахстан переговоры с другими странами.

"У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить", - добавил Нурсултан Назарбаев.


Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 15 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 12:58
Цитата: None None
В общем две головы в государстве это плохо. Даже между собой договориться не могут.

Это, точно...А!, кто сейчас Назарбаев?!, что он решает такие глобальные проблемы в РК?...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 12:39
На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать. Страна нефти, газа, угля. Но поскольку атомная станция строится не меньше 7-8 лет, к тому времени дефицит появится"

Высказывание на конец 2019 начало 20 года - не сбылось, дефицит появился раньше 7-8 лет. Благодаря запрету майнинга в Китае Казахстан вышел на 2-е место менее чем за пол-года.
 
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  • elek
 glu-info (Посетители) Сегодня, 11:13
Цитата: дорожник
У нас умерли ХГМЗ, СКЗ, ЗПМ,ЗЗП,рудники оптимизированы РМЗ, АТЗ. Всё это высвободившиеся электрические мощности
И добавьте к этому списку 90% износ генерирующего оборудования.Наши ТЭЦ не понятно на чем держатся.

Вот только не понятно одно: "На сегодня у нас избыток электроэнергии. Некуда девать." и "Аномальные темпы потребления электроэнергии приблизили Казахстан к энергодефициту, который ожидался не ранее 2025 года. Временные отключения электроэнергии уже наблюдаются в Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях и в Шымкенте." Поясните мне недалекому.

"С интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 мегаватт. Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 мегаватт", - говорится в сообщении.
Таким образом, суммарный объем аварийного снижения генерации на вышеуказанных трех электростанциях превысил 1000 мегаватт."

"Премьер-министр Аскар Мамин поручил провести двухэтапный конкурс по продаже 100% государственных долей участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС". 9 февраля он подписал соответствующее постановление."
 
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 BOBBI (Посетители) Сегодня, 10:36
Цитата: Bass66
Не смешите! Да, он вырабатывал пар среднего давления для нескольких турбин ТЭЦ. Но это далеко не основная выработка МАЭК. Бн-350 - это 350 МВт тепловых.

Когда работал БН-350 какой был план по выработке? План был по наработке плутония если что, а все остальное пар, вода питьевая турбины ТЭЦ-2 это все было вторично. А по сути реакторы БН самые стабильные и безопасные с точки зрения физики реакторов.
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 09:08
Цитата: None None
Так и БН умер, который это все тянул.

Не смешите! Да, он вырабатывал пар среднего давления для нескольких турбин ТЭЦ. Но это далеко не основная выработка МАЭК. Бн-350 - это 350 МВт тепловых.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 01:31
Pinochet,
Глупости говорите.
Американцы должны строить тогда?
Изучите мировые аварии на АЭС. Везде есть человесктий фактор. Так же как и опасно летать на самолёте.
 
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 None None (Посетители) Сегодня, 00:21
Цитата: Pinochet
Пусть строит кто угодно, только не Россия.

Вот не надо. Конкретно цифры в аварийных АЭС России ?
Тот же БН на передовых технологиях мало отработал. Были проблемы ?
Чернобыль то же не в тему. Реально косяк операторов. Цены на американские стержни гораздо выше , качество так себе. И они не заменяемые на аналоги.

В любом случае, с Россией проще договориться. Заокеанские встанут в позу и все. Ёжики плакали и кололись, но продолжали жрать кактус

Фукусима, последняя крупная авария на АЭС
Проект разработан компанией General Electric (США)
Это так, к теме о Чернобыле.

5 крупнейших аварий на АЭС
Авария на Чернобыльской АЭС 15 голосов Чернобыльская катастрофа – крупнейшая в своем роде. ...
Авария на АЭС Фукусима-1. 14 голосов ...
Авария на АЭС Сен-Лоран-дез-О 10 голосов ...
Авария на АЭС Три-Майл-Айленд 8 голосов ...
Пожар на АЭС Вандельос 4 голоса
 
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Pinochet (Посетители) Вчера, 23:23
Пусть строит кто угодно, только не Россия.
Во первых все будет кривое и косое, во вторых снюхаются с нашими и украдут все, что только можно и даже больше, в третьих прокакают все сроки, и естественно ничего работать нормально не будет, это в четвёртых.
Ну а в пятых, если и заработает, то недолго и лишь бы не бахнуло как в Чернобыле.

Ещё и попытаются скрыть а потом и скажут ихтамнебыло.
 
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 shurik_kz11 (Посетители) Вчера, 23:17
У нас там, "на верху", сплошные "Нострадамусы".. Один заранее появление ковида предсказывает, другой - дефицит электроэнергии...
 
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 None None (Посетители) Вчера, 22:51
Цитата: дорожник
У нас умерли ХГМЗ, СКЗ, ЗПМ,ЗЗП,рудники оптимизированы РМЗ, АТЗ. Всё это высвободившиеся электрические мощности

Так и БН умер, который это все тянул. Или вы забили летние ,веерные и не только, отключения электричества ?
Сам Токарев недавно на конференции говорил что у нас катастрофически не хватает электроэнергии и ее приходится закупать у России

https://rus.azattyq.org/a/31569868.html

В общем две головы в государстве это плохо. Даже между собой договориться не могут.
 
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