Сколько платят за коммунальные услуги в бывших республиках СССР?

В 1928 году в СССР ввели единую систему взимания квартплаты. Тарифы на коммуналку в Советском союзе могли не меняться годами, а на оплату услуг ЖКХ советские граждане тратили порядка 5-10% от зарплаты.



С развалом СССР все изменилось: республики получили независимость, тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются. АиФ.ru решил сравнить, сколько жители бывших советских республик платят за ЖКУ сейчас. Для этого мы взяли стоимость коммуналки (электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора) за квартиру площадью 85 квадратных метров в столицах* (как экономических центрах стран). А для понимания, какая часть доходов уходит на оплату коммунальных услуг в той или иной республике, мы привели средние зарплаты.



Армения, Ереван



В столице Армении месячный платеж за коммунальные услуги составляет 32200 драм. В рублях это почти 5 тысяч. А в среднем жители Еревана зарабатывают почти 190 тысяч драм в месяц (29200 рублей).



Азербайджан, Баку



За квартиру площадью 85 квадратов в Баку платят 82,63 маната в месяц (3642 рублей). Средняя зарплата в столице Азербайджана 645 манатов (28431 рубль).



Белоруссия, Минск



Средняя зарплата в Минске составляет 1478 белорусских рублей. Если переводить в рубли российские, получается 43482. За коммуналку здесь платят 138,65 белорусских рублей в месяц (4079 российских рублей).



Грузия, Тбилиси



В Тбилиси за квартиру площадью 85 квадратных метров набегает коммуналки на 163,34 лари (3 854,82 рублей). А средняя зарплата в грузинской столице 924 лари (почти 22 тысячи рублей).



Казахстан, Нур-Султан



В столице Казахстана в среднем зарабатывают 280 тысяч тенге (47712 рублей). А средний платеж за коммунальные услуги — 21 076,16 тенге в месяц (3 591,38 рублей).



Киргизия, Бишкек



В столице соседней Киргизии оплата 85-метровой квартиры обходится в 3 171, 88 сом (или 2 800,77 рублей). А платят в Бишкеке в среднем 19586 сомов месяц (17294 рублей).



Литва, Вильнюс



На постсоветском пространстве самая дорогая коммуналка (при переводе в рубли) — в Прибалтике. Так, жители Вильнюса при зарплате 1000 евро (83650 рублей) платят за ЖКУ в среднем 113,33 в месяц (9480 рублей). И это дешевле, чем в Латвии и в Эстонии.



Латвия, Рига



За квартиру площадью 85 квадратных метров рижане платят 176,63 евро в месяц (14 775 рублей). А средняя зарплата в столице Латвии составляет 1358 евро (113 596,7 рублей).



Молдавия, Кишинев



В Кишиневе зарплаты заметно меньше, чем в Риге — 9 297 леев (это чуть больше 39,3 тысяч рублей), а вот цены на коммунальные услуги здесь практически такие же — 2049,96 леев (8 671,33 рублей).



Таджикистан, Душанбе



В Душанбе за электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора платят 375,23 сомони в месяц (2 487,77 рублей). Зарабатывают в столице Таджикистана в среднем 1400 сомони в месяц (9282 рублей).



Узбекистан, Ташкент



Если переводить в рубли, то самая дешевая коммуналка в Ташкенте — 346 340 сумов, это 2403 рублей. Средняя зарплата здесь 2 660 000 сумов (18689 рублей).



Украина, Киев



Пожалуй, нигде из бывших советских республик тарифы на коммуналку не растут такими галопирующими темпами, как на Украине. Таково требование Международного валютного фонда (МВФ), в обмен на выполнение которых Киев получает кредиты.



Миллионы граждан перестали платить за ЖКУ (по данным сервиса «Опендатабот», в прошлом году было открыто более 342 тысяч судебных производств против злостных неплательщиков).



За 85-метровую квартиру киевляне платят 3026 гривен (8291 рубль) при средней зарплате в 16200 гривен в месяц (44388 рублей).



Эстония, Таллин



А больше всех на постсоветском пространстве за коммунальные услуги тратят в Таллине —186,49 евро (15 599,89 рублей). Но и зарплаты здесь самые высокие — 1448 евро (121125 рублей).



*При подготовке материала использовались сведения онлайн-базы данных об условиях и уровне жизни в мире Numbeo.