Обвал строительного рынка пророчат застройщики Казахстана - СМИ

Обвал строительного рынка и банкротство строительных компаний пророчат Казахстану отечественные застройщики. По их мнению, на возведение жилых домов может просто не хватить денег. Все потому, что строительные материалы стремительно дорожают. Только по официальным данным с начала года цены поднялись на 30 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".



По мнению председателя ассоциации застройщиков Карагандинской области Толегена Аширова, сейчас ситуация на строительном рынке страны почти тупиковая. Строители столкнулись с тотальным удорожанием материалов, говорит он. Это ставит под угрозу возведение многих объектов. Поскольку цены на квадратные метры зафиксированы и почти не корректируются.



"Сейчас подрядчики не будут укладываться, появится масса объектов незавершенного строительства. Нормативная цена быстро не может реагировать на изменение рынка. Надо перейти на текущие рыночные цены, цены на жилье будут расти, но упрутся в платежеспособность населения и это может привести к обвалу строительного рынка и банкротствам", - говорит Толеген Аширов.



Перейти на работу по текущим рыночным ценам, застройщики просят государство давно, но ситуация не меняется годами. Впрочем, "застряли в прошлом" и проектировщики: они упорно пользуются материалами, которые иногда экономически не выгодны, утверждают местные производители теплоблоков.



"У нас существует проблема в Казахстане, в частности, в нашем регионе это инертность наших проектных компаний. Они очень сложно, с пристрастием подходят к материалу, он новый для них. Хотя Россия и Европа применяет их почти 50 лет. Мы готовы участвовать в проектах, но государство не приходило с предложениями", - считает директор предприятия по изготовлению теплоблоков Ирина Савченко.



Эксперты видят выход в открытии новых компаний по производству стройматериалов. Возводить дома для населения должно быть выгодно. А насыщенный рынок откорректирует цены.



"Доступное жилье можно сделать только с недорогими материалами. Те же производства, которые производят строительные материалы, им нужно делать преференции. Где-то по налогам сделать уменьшение. Много возможностей административно поддержать и помочь. Суть порой не в налогах, а чтобы была в реализации поддержка", - комментирует экономист Бекнур Кисиков.



А пока даже местные производители вслед за удорожанием импортных материалов, вынуждены повышать свои расценки. Только теплоблоки за год подорожали на 40 процентов, хотя сырье закупали частично в России и в Казахстане, отмечают предприниматели.