Врач предупредила о смертельной опасности популярных витаминов

Врач Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила об опасности переизбытка витамина A, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, злоупотребление этим веществом может стать причиной развития онкологического заболевания.
"Он (витамин A. - Прим. ред.) является антиоксидантом и предохраняет от онкологии, но его передозировка может, наоборот, привести к онкологии", - рассказала Соломатина.
Медик также рассказала о возможных последствиях передозировки других витаминов. Так, переизбыток синтетического витамина C может спровоцировать образование камней в почках, крапивницу и аллергические реакции, а витамина D - проблемы с печенью, тошноту, головокружения, мелькание "мушек" перед глазами, спутанность сознания, рвоту или запор.
"Переизбыток витамина E даже способен привести к выкидышу", - предупредила врач.
Соломатина заключила, что в слишком высоких дозах витамин K способен привести к повышенной потливости и жару. Она посоветовала обращаться к специалисту перед приемом любых витаминов.
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