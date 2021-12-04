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Распространение "омикрона" может завершить пандемию - эксперт

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 13:14
Распространение "омикрона" может завершить пандемию - эксперт
Иллюстративное фото
Распространение "омикрон"-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19, предположил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Дельта" уйдет, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия. Сейчас умирают порядка 3 процентов, а с этим штаммом ("омикрон". – Ред.), если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном", - сказал Альтштейн в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что до Нового года "омикрон"-штамм не успеет распространиться. Добавляется, что, согласно нынешним данным ученых об особенностях нового штамма, в большинстве случаев он не приводит к тяжелому течению COVID-19. "Правда, будущее может мою гипотезу подорвать, потому что сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста", - оговорился специалист.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".


Источник: tengrinews.kz
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