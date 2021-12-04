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Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы нашли в Казахстане

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 14:14
Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы нашли в Казахстане
Иллюстративное фото
Признаки ценового сговора на рынках рожек, муки и мяса птицы нашли в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

"За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 6 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка рожек, муки, мяса птицы в Костанайской и Алматинской областях", - говорится на сайте ведомства.

При этом упоминается, что за прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0 процента. В 15 регионах роста цен не зафиксировано, в трех регионах наблюдается снижение цен: в Нур-Султане - на 0,2 процента, в Павлодарской и Мангистауской областях - на 0,1 процента.

Также в опубликованных на сайте данных отмечается, что пятую неделю подряд отмечается снижение цен на гречку (-0,6 процента), сахар, морковь, мясо кур и рис (-0,1 процента). По остальным продуктам цены стабильны.

"Целевой уровень финансирования "оборотной схемы" по стране обеспечен на 99,4 процента. Поставленные задачи по "оборотной схеме" полностью выполнены в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях", - написано в публикации.

Известно, что заключено 23 акта антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки с 15 до 10 процентов с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях. В целом по республике заключено 183 акта антимонопольного комплаенса.


Источник: tengrinews.kz
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