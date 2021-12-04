Названы фрукты, которые нельзя употреблять при похудении

Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала о том, какие фрукты лучше не включать в рацион при похудении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"В этом случае не стоит употреблять фрукты с высоким гликемическим индексом: банан, арбуз, манго, виноград, финики. А также не нужно съедать больше двух фруктов в день, иногда стоит ограничить до одного", - посоветовала Дегтянникова.



"Гликемический индекс - это скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на прием определенных продуктов. Чем выше этот показатель, тем быстрее попадает глюкоза в кровь, тем более сильный будет ее скачок.



А это значит, что гликемический индекс характеризует способность стимулировать выработку инсулина - главного гормона, который запускает глюкозу в клетку, за счет чего мы получаем энергию", - пояснила эксперт.





"Поэтому не все однозначно в процессе похудения, однако ограничение сладких фруктов ведет к снижению триглицеридов в крови.



Их высокий уровень связан с сахарным диабетом и метаболическим синдромом, а также при истощении надпочечников сахар может спровоцировать гипогликемию", - заключила нутрициолог.