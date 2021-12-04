"Омикрон" дает шанс. В Центре имени Гамалеи спрогнозировали конец пандемии

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19, считает вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Свою точку зрения он объяснил в интервью радио Sputnik.



Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о высокой вероятности глобального распространения омикрон-штамма. Может ли новый вариант коронавируса спровоцировать очередную волну пандемии уже к Новому году, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"До Нового года он не успеет распространиться. "Дельта", например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться", – отметил он.

Данные об особенностях омикрон-штамма, которые уже успели получить ученые, говорят о том, что в большинстве случаев этот вариант патогена не приводит к тяжелому течению COVID-19, продолжил вирусолог.

"У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке, – ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер. Правда, будущее может мою гипотезу подорвать, потому что сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", – сказал Анатолий Альтштейн.



Степень заразности "омикрона" можно будет оценить со временем, однако есть шанс, что появление этого штамма приведет к завершению пандемии, полагает вирусолог.

"Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое. "Дельта" уйдет, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия. Сейчас умирают порядка 3% (больных, – ред.), а с этим штаммом ("омикрон", – ред.), если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность (способность вируса приводить к заболеванию, – ред.) будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"", – заключил Анатолий Альтштейн.

Однако пока этого не случилось, и единственный способ предотвратить тяжелые последствия заражения коронавирусной инфекцией – это вакцинация.