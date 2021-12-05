Минздрав озвучил новые данные по коронавирусу в Казахстане

В стране зафиксирован незначительный прирост новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 9 случаев. Наиболее благоприятная эпидситуация фиксируется в Мангистауской области (+4), сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 декабря 2021 года.



За прошедшие сутки зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



в городе Нур-Султан – 114,



в городе Алматы – 74,



в городе Шымкент – 7,



в Акмолинской области – 64,



в Актюбинской области – 8,



в Алматинской области – 22,



в Атырауской области – 8,



в ВКО – 21,



в Жамбылской области – 7,



в ЗКО – 21,



в Карагандинской области – 96,



в Костанайской области – 82,



в Кызылординской области – 7,



в Мангистауской области – 4,



в Павлодарской области – 79,



в СКО – 75,



в Туркестанской области – 6.



⠀Всего в стране подтверждено 975 150 случаев.

⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 597 человек выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 121,



в городе Алматы - 64,



в городе Шымкент - 0,



в Акмолинской области - 14,



в Актюбинской области - 11,



в Алматинской области - 40,



в Атырауской области - 4,



в ВКО - 36,



в Жамбылской области - 9,



в ЗКО - 0,



в Карагандинской области - 123,



в Костанайской области - 13,



в Кызылординской области – 12,



в Мангистауской области - 2,



в Павлодарской области - 129,



в СКО - 11,



в Туркестанской области - 8.



Всего в стране выздоровело 941 285 человек от COVID-19.