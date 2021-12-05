Минздрав озвучил новые данные по коронавирусу в Казахстане

В стране зафиксирован незначительный прирост новых случаев КВИ. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных увеличилось на 9 случаев. Наиболее благоприятная эпидситуация фиксируется в Мангистауской области (+4), сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 695 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
в городе Нур-Султан – 114,
в городе Алматы – 74,
в городе Шымкент – 7,
в Акмолинской области – 64,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 22,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 21,
в Жамбылской области – 7,
в ЗКО – 21,
в Карагандинской области – 96,
в Костанайской области – 82,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 79,
в СКО – 75,
в Туркестанской области – 6.
⠀Всего в стране подтверждено 975 150 случаев. ⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 597 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 121,
в городе Алматы - 64,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 14,
в Актюбинской области - 11,
в Алматинской области - 40,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 36,
в Жамбылской области - 9,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 123,
в Костанайской области - 13,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 129,
в СКО - 11,
в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровело 941 285 человек от COVID-19.
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