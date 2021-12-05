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"День там, день там". Жалгас Жумагулов рассказал, как живет с двумя женами

Просмотров:773 Опубликовано: Сегодня, 08:15
"День там, день там". Жалгас Жумагулов рассказал, как живет с двумя женами
© instagram/zhumagulov_zhalgas
Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью YouТube-каналу "Разрешите вас перебить" рассказал, что живет с двумя женами, сообщает Tengrinews.kz.

"Тяжело без семьи на сборах. Когда у тебя жены, семья, к этому привыкаешь, тяжело без этого. Да, у меня две жены, брат. Две жены и шестеро детей. Насколько тяжело с двумя женами? В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально, все наладилось", - признался 33-летний спортсмен.

На вопрос, к какой жене он возвращается в первую очередь, приезжая на родину после боев, Жумагулов ответил: "Ну откуда уехал… Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там", - рассказал боец, выступающий в наилегчайшем весе.

Жалгас Жумагулов проведет бой против ангольско-португальского бойца Манела Капа на турнире UFC Vegas 44, который состоится в Лас-Вегасе 5 декабря. Это будет четвертый поединок казахстанца в UFC. Ранее в организации Жумагулов потерпел два поражения и одержал одну победу.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 11:40
А с другой стороны, тещи тоже две!
 
 

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