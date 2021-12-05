Будет ли Казахстан закупать у Merck таблетки от COVID-19 - ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения ответили на вопрос о закупе и поставке в Казахстан препарата для лечения пациентов с легкой и средней степенью тяжести заболевания COVID-19 от американской фармацевтической компании Merck, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в Минздраве, на сегодняшний день переговоров о поставке данного препарата не было.



"Ведущими экспертами и разработчиками клинического протокола по коронавирусной инфекции проводится постоянный анализ инновационных препаратов для лечения COVID-19. В целом при наличии доказанной эффективности препарата вероятность поставки лекарственного препарата "Молнупиравир" будет прорабатываться", - заявили в Минздраве в ответ на запрос Tengrinews.kz.



Как подчеркнули в ведомстве, при проведении поиска информации об эффективности и безопасности молнупиравира у пациентов с подтвержденным COVID-19 легкой или умеренной степени тяжести не представляется возможным, так как проведенные исследования не включены в базу данных доказательной медицины, официально не одобрены ни одним государством.



"Требуются дополнительные независимые рандомизированные, контролируемые исследования с целью изучения эффективности и безопасности молнупиравира у пациентов при COVID-19", - добавили в министерстве.



26 ноября Merck&Co отчиталась о меньшей эффективности своего препарата от коронавируса "Молнупиравир", чем сообщалось первоначально, пишет РИА Новости. По итогам исследования у 1433 человек молнупиравир снизил риск госпитализации или смерти на 30 процентов. Было зарегистрировано девять смертей в группе плацебо и один летальный случай в группе молнупиравира.



Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА разрешило странам союза в экстренных случаях использовать не авторизованное пока на европейской территории лекарство для лечения коронавируса Lagevrio (молнупиравир).



Как пишет газета New York Times, 1 декабря консультативный совет экспертов при американском Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) рекомендовал регулятору одобрить применение таблеток "Молнупиравир" производства Merck от коронавируса у взрослых в группе риска.



Эксперты рекомендовали препарат для пожилых людей, а также имеющих заболевания, вызывающие тяжелое течение болезни. Рекомендация принята 13 голосами за при 10 голосах против. Для применения препарату потребуется одобрение самого FDA, а также Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).



Молнупиравир считается эффективным на ранних стадиях заражения COVID, он не дает вирусу распространяться. Курс рассчитан на пять дней по две таблетки в день. Начинать его применение необходимо, как только у пациента появились первые симптомы заражения вирусом. Препарат считается показанным пациентам, находящимся в группах риска развития тяжелых форм течения COVID.



Ранее в Минздраве Казахстана также ответили на вопрос о закупе и поставке в Казахстан таблеток от коронавируса "Паксловид" (Paxlovid), произведенных фармкомпанией Pfizer.