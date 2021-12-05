«Люди уже запуганы»: Почему бизнесмены отказываются от мобильных переводов

Бизнесмены протестуют против налога на денежные переводы. Нет, предприниматели не пошли на митинг, они начали массово отказывать людям в такой форме оплаты за товары и услуги. Продавцы и таксисты просят казахстанцев запастись наличными и расплачиваться «живыми» деньгами, передает КТК.



Привычные таблички с номерами телефонов у прилавков с 1 декабря стали заменять объявлениями о том, что переводы здесь больше не принимают. Продавцы напуганы, что из-за новых поправок в налоговом кодексе им придется платить больше денег в казну.



Но опасаются бизнесмены зря. Во-первых, те самые поправки еще не подписал президент. И даже если он сделает это в ближайшее время, то вступит в силу документ не раньше следующего года.



К тому же индивидуальные предприниматели и без того сейчас освобождены от уплаты налогов до 2023 года. То есть в ближайшее время для них вообще ничего не изменится. А сведения о переводах физических лиц и вовсе в налоговую передавать не собираются до 2025 года, пока не введут всеобщее декларирование доходов.



Экономисты говорят, в этой ситуации отказываться сейчас от цифровых технологий просто нет смысла.



«Это мировая тенденция. Я могу сказать, что Австралия через два-три года вообще наличные деньги не будет выпускать. Они все перейдут на цифровые деньги. То, что они говорят: «Будем брать наличными» – это шантаж власти или налоговиков. Если ты зарабатываешь, во всем мире платят 10-20-30% налога, а ты хоть 2-3% тоже плати», ― считает экономист Сапарбай Жубаев.



Новым законом государство решило вывести из тени недобросовестных бизнесменов, вот только в потемки уходят все остальные. Как так получилось? Чего боятся предприниматели и почему власти не смогли ничего объяснить людям?



Новость о том, что Сенат поддержал законопроект о мобильных платежах, буквально всколыхнула страну. Социальные сети захлебнулись возмущенными комментариями людей, которые уверены: государство хочет получать налог с каждого их тенге. Дошло до абсурда, люди стали бояться переводить деньги близким или получать чьи-то переводы.



«Бывает, сдачи нет, 500 тенге. Я говорю: «Переводом переведу?» Они не хотят, говорят: «Нет, не надо. Наличку дай». Некоторые люди уже как бы запуганы – то, что налоги, – и уже отказываются… Чтобы им давали сдачу наличкой, перевод не хотят принимать», ― говорит продавец Вадим Кайсударов.



Но как быть, если казахстанцы буквально отвыкли от наличных? Практически в каждом магазине, в каждой точке на рынке обязательным атрибутом стала табличка с номером телефона, по которому можно перевести деньги. Все изменилось в один миг. Теперь повсюду требуют платить наличными. А казахстанцы оказались к этому не готовы.



«Большая часть – переводами. Это 70% – переводов, наличными – там 10% и 20% – картой. Если мы отменим переводы, никто не будет наличными оплачивать, я думаю. Никто не хочет сейчас наличные, телефон только с собой берут. Если нет перевода, то они: «Ой, я ничего не взяла, только телефон взяла. Хотела оплатить переводом». Все так говорят, никто не хочет сейчас с кошельком. С наличными редко кто заходит», ― признается владелица магазина Надира Турдиева.



Рьяно требовать наличные стали и таксисты, особенно неофициальные. Их напугали, что искусственный интеллект быстро вычислит тех, кому регулярно поступают средства из разных источников, и заподозрит в уклонении от уплаты налогов. Лишаться части и без того небольшого дохода таксисты уж очень не хотят. Поэтому решили перейти на купюры и монеты еще до принятия закона. Хотя официальные таксопарки проблемы в регулировании мобильных переводов вообще не видят. Разве что придется снова искать мелочь по карманам.



«Здесь опять возникнут проблемы – то, что сдачи не будет у водителя. И все такое прочее. Мы клиентам сейчас разъясняем, работу ведем через водителей: если не хотите, чтобы водитель сдачу искал – и у вас чтоб проблем не было: там идти к банкомату, обналичивать – заплатить через приложение, пожалуйста, заказывайте такси. Сейчас в каждом такси есть свое приложение», ― считает президент ассоциации служб такси ЗКО Олег Эльберг.



Так откуда вся эта паника? Экономист Айдар Алибаев уверен, что законотворцы виноваты сами. Уж слишком много вокруг нововведений недомолвок и каких-то нечетких понятий. Хотели как лучше, а получилось как всегда.



«Сделайте сперва, продумайте, обкатайте, испытайте, соберите представителей предпринимательских структур, посоветуйтесь, как лучше будет. И, когда вы уже этот механизм полностью обкатаете, предлагайте его народу! А они, как всегда, бегут впереди паровоза, кричат об этом на всю страну, вводят людей, возбуждают людей, в панику вводят – начинается вот этот какой-то хаос», ― возмущается экономист Алибаев.



Порядок наводить бросились банки. Сейчас они только и занимаются тем, что убеждают клиентов – никакие переводы налогами облагаться не будут. Подтверждают это и в министерстве финансов: с ваших личных денег на карте все налоги уже уплачены, поэтому с этими мобильными переводами все предельно ясно. А слухам верить не стоит.



«Интересно, когда народ подхватывает какой-то видеоролик вирусный, где говорится о том, что сейчас эти мобильные переводы будут облагаться налогами. Абсолютно нет, это неправда и неправильно. Потому что мобильные переводы, которые осуществляются между физическими лицами, вот P2P-переводы, они у нас уже считаются очищенными. То есть я, вы, которые владеем карточкой любого банка второго уровня, наши деньги, которые находятся на этой карточке, они уже очищенные. И наши переводы – они никак не могут облагаться налогами. И не будут облагаться налогами никогда!» ― отметила директор департамента методологии комитета госдоходов министерства финансов РК Алия Джетибаева.



Никто не отменял и банковскую тайну. Передавать сведения в налоговую о том, сколько денег на ваших счетах, банки будут только по мере того, как в стране введут декларирование доходов. И рядовых граждан, не имеющих статус ИП, это коснется только через четыре года. С 2023-го рассказывать о содержимом кошелька должны будут работники квазигосударственного сектора и госучреждений, а также их супруги. В 2024-м наступит очередь индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. И только в 2025 году декларировать доходы обяжут всех.



Кроме того, не стоит забывать и о том, что сейчас в Казахстане действует мораторий, по которому индивидуальные предприниматели освобождены от подоходного налога до 2023 года. В Минфине уверяют, давить на бизнес, а тем более на рядовых граждан никто не собирается. Просто нужно было давно разделить понятия «мобильный перевод» и «мобильный платеж».



«Говорить о том, что сейчас что-то изменилось для предпринимателей, – это абсолютно неверный подход. Сейчас ничего не изменилось. Мы просто говорим о том, что, если ты добросовестный предприниматель, ты выставляй платеж либо выставляй QR-код и оплачивай, и все», ― заключила Алия Джетибаева.



В феврале этого года сообщалось о намерении Минфина обложить налогами банковские переводы, что взбудоражило казахстанцев. Тогда в ведомстве дали разъяснение, кто и когда должен платить эти самые налоги.



В начале октября Нацбанк РК сообщил, что девять из 10 операций по платежным карточкам казахстанцы провели безналичным способом. Получается, что в Казахстане почти перестали пользоваться наличными деньгами.



25 ноября депутаты сената приняли поправки, которые на законодательном уровне регулируют мобильные переводы,чтобы не позволять предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.



Предпринимателей обяжут использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, а именно разделение мобильных переводов на личные и предпринимательские.



Бизнесмены выступили против налога на мобильные переводы в РК. Они заявили, что в таком случае теряют почти 50% прибыли.



Накануне в Сети появилась информация с призывом отказаться от мобильных переводов тем, кто занимается частным извозом, и перейти на наличный расчет. На что Минфин РК попросил не реагировать на провокации.



Однако предприниматели и таксисты просят казахстанцев запастись бумажными деньгами, оплату мелкие предприниматели намерены принимать исключительно наличными.