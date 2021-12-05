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Пел и танцевал: парень катался на крыше внедорожника в Алматы

Просмотров:394 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Пел и танцевал: парень катался на крыше внедорожника в Алматы
© Photo : Instagram / rustam.abdrakhmanov_
АЛМАТЫ, 5 дек — Sputnik. В социальных сетях появилось видео, где запечатлен молодой человек, стоя едущий на крыше внедорожника. Владелец авто, допустивший нарушение, привлечен к административной ответственности.

Об этом сообщил замначальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

"Водитель транспортного средства марки Mercedes-Benz установлен (...), 19.05.1987 года рождения. Гражданин Е. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях "Несоблюдение правил перевозки пассажиров", - написал Рустам Абдрахманов.



Теперь владельцу внедорожника предстоит выплатить штраф в размере пяти МРП – 14 585 тенге (около 33 долларов).

Также Абдрахманов уточнил, что в отношении второго участника ролика – молодого человека, который непосредственно ехал на крыше внедорожника, проверка продолжается. Не исключено, что ему также может грозить административная ответственность.

Напомним, 30 ноября в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек едет по улицам Алматы, стоя на крыше элитного внедорожника. В полиции города пообещали отыскать и наказать нарушителей правил дорожного движения.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • diger
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 12:38
Цитата: Vohazab
Тенге вообще не котируется уже? Зачем в доллары штраф перевели?


Лучше в долларах считать, так хоть понятно сколько это. Тенге сегодня такое, а завтра стоимость уже ниже по отношению к стоимости продуктов и прочего. Ежедневно катится в дно.
 
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  • Empro
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:35
Тенге вообще не котируется уже? Зачем в доллары штраф перевели?
 
 

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