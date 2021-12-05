Пел и танцевал: парень катался на крыше внедорожника в Алматы

АЛМАТЫ, 5 дек — Sputnik. В социальных сетях появилось видео, где запечатлен молодой человек, стоя едущий на крыше внедорожника. Владелец авто, допустивший нарушение, привлечен к административной ответственности.Об этом сообщил замначальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов."Водитель транспортного средства марки Mercedes-Benz установлен (...), 19.05.1987 года рождения. Гражданин Е. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях "Несоблюдение правил перевозки пассажиров", - написал Рустам Абдрахманов.Теперь владельцу внедорожника предстоит выплатить штраф в размере пяти МРП – 14 585 тенге (около 33 долларов).Также Абдрахманов уточнил, что в отношении второго участника ролика – молодого человека, который непосредственно ехал на крыше внедорожника, проверка продолжается. Не исключено, что ему также может грозить административная ответственность.Напомним, 30 ноября в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек едет по улицам Алматы, стоя на крыше элитного внедорожника. В полиции города пообещали отыскать и наказать нарушителей правил дорожного движения.