Покушение на Эрдогана предотвратили в Турции

Сотрудники сил безопасности Турции уничтожили взрывное устройство в городе Сиирт, где проходил митинг президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом со ссылкой на Gumhuriyet сообщает "Российская газета", передает Tengrinews.kz.



Как отмечается, бомба с дистанционным управлением была обнаружена под машиной полицейского, обеспечивающего безопасность на митинге. Полиция проводит расследование инцидента. Разыскиваются лица, намеревавшиеся совершить покушение на президента Турции.



Сиирт расположен на юго-востоке страны. Президент Турции прибыл в этот город для выступления перед своими сторонниками.



В конце ноября сообщалось, что в Турции начались столкновения между протестующими и полицейскими на фоне ухудшения экономической ситуации.