Астанчанин спрыгнул со 2-го этажа в фонтан ТРЦ

19-летний астанчанин спрыгнул со 2-го этажа в фонтан торгово-развлекательного центра, передаетTengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции .



В полицию на канал "102" поступило сообщение о том, что молодой человек прыгнул со второго этажа в фонтан ТРЦ





"Установлено, что 19-летний житель столицы, проспорив друзьям, спрыгнул в фонтан, расположенный на первом этаже. Невольными свидетелями опасной выходки стали посетители центра.

Молодой человек был задержан охраной ТРЦ и передан прибывшим сотрудникам полиции", - рассказали в ведомстве.









Нарушитель общественного порядка доставлен в отдел полиции района "Есиль".

В отношении него возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. По решению Специализированного межрайонного административного суда правонарушитель подвергнут аресту.



"Выяснено, что задержанный и ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, громко проигрывая музыку в метро Алматы", - добавили в полиции.