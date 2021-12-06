В Казахстане за сутки выявили 632 случая коронавируса

В стране вновь зафиксирован спад новых случаев коронавируса. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 63 случая. За сутки в Шымкенте и Мангистауской области не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 декабря 2021 года.



За прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 102,



в Алматы – 66,



в Шымкенте – 0,



в Акмолинской области – 69,



в Актюбинской области – 6,



в Алматинской области – 12,



в Атырауской области – 9,



в ВКО – 16,



в Жамбылской области – 8,



в ЗКО – 16,



в Карагандинской области – 101,



в Костанайской области – 71,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 0,



в Павлодарской области – 77,



в СКО – 68,



в Туркестанской области – 7.



Всего в стране подтверждено 975 782 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



За тот же период в РК 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 124,



в Алматы – 65,



в Шымкенте – 27,



в Акмолинской области – 140,



в Актюбинской области – 7,



в Алматинской области – 44,



в Атырауской области – 11,



в ВКО – 38,



в Жамбылской области – 11,



в ЗКО – 1,



в Карагандинской области – 143,



в Костанайской области – 7,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 0,



в Павлодарской области – 42,



в СКО – 124,



в Туркестанской области – 3.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 942 076 человек.