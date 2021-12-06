В Казахстане за сутки выявили 632 случая коронавируса

В стране вновь зафиксирован спад новых случаев коронавируса. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 63 случая. За сутки в Шымкенте и Мангистауской области не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 102,
в Алматы – 66,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 69,
в Актюбинской области – 6,
в Алматинской области – 12,
в Атырауской области – 9,
в ВКО – 16,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 16,
в Карагандинской области – 101,
в Костанайской области – 71,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 77,
в СКО – 68,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 975 782 случая. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
За тот же период в РК 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 124,
в Алматы – 65,
в Шымкенте – 27,
в Акмолинской области – 140,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 44,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 38,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 143,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 42,
в СКО – 124,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 942 076 человек.
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