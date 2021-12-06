Кандасы: откуда приезжают и с каким уровнем образования

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,7 тыс. этнических казахов.
По состоянию на 1 декабря 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 17 358 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,7 тыс. этнических казахов, передает Azattyq Rýhy
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Более половины кандасов (76,2%), прибывших в Казахстан с начала т.г. являются выходцами из Узбекистана, 9,7% – из КНР, 6% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,7% – из других стран.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,3%), Туркестанской (13,1%), Мангистауской (19,1%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в Шымкенте (10,5%).
По состоянию на 1 декабря текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, 28,1% человек моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,2% среднее специальное образование, 45,5% общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.