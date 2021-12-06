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Кандасы: откуда приезжают и с каким уровнем образования

Просмотров:629 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Кандасы: откуда приезжают и с каким уровнем образования
Фото из открытых источников
Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,7 тыс. этнических казахов.

По состоянию на 1 декабря 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 17 358 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,7 тыс. этнических казахов, передает Azattyq Rýhy.

Более половины кандасов (76,2%), прибывших в Казахстан с начала т.г. являются выходцами из Узбекистана, 9,7% – из КНР, 6% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,7% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,3%), Туркестанской (13,1%), Мангистауской (19,1%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в Шымкенте (10,5%).

По состоянию на 1 декабря текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, 28,1% человек моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,2% среднее специальное образование, 45,5% общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 3 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:13
3,1% не имеют образования.


И все они попали именно в наш регион! Один из них уже катается на крыше машины ("Базар жок")
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 10:30
с образованием уезжают, зато приезжают без образования, но с требованиями дать им работу с зарплатой не менее 500 000 тг, на меньшее не согласны, может хватит уже завозить, обеспечьте тем, кто сейчас уже проживают достойную жизнь
 
-1
  • Aлишeр
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  • Vohazab
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:48
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,2% среднее специальное образование, 45,5% общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.

я, конечно, дико извиняюсь, но кажется это писал кандас из 3,1%.
у вас 100% не выходит.
 
 

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