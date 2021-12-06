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"Ход королевы" по-казахстански: в Казнете высмеяли показуху для Абдыкаликовой

Просмотров:1435 Опубликовано: Сегодня, 12:45
"Ход королевы" по-казахстански: в Казнете высмеяли показуху для Абдыкаликовой
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 6 дек — Sputnik. Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова посетила село Шиели, где открыла новый спортивный комплекс.

Один из снимков, сделанный во время рабочей поездки и опубликованный пресс-службой акима, рассмешил казахстанцев.

На фото Гульшара Абдыкаликова наблюдает за детьми, которые играют в шахматы. Казалось бы, что в этом такого, однако расположение фигур на доске нарушает все возможные законы игры.

Снимок попал в социальные сети и рассмешил пользователей, которые поспешили оставить комментарии. Многие шутили о том, что это "ход королевы" по-казахстански.



"Гроссмейстерский инфаркт";
"Вход королевы";
"Так все и делается у нас в стране - для фото";
"На этой фотографии весь Казахстан";
"Сколько выделено средств на "развитие";
"Шахматы по-казахски - съели лошадь друг у друга, не начав партию";
"Казахстанский гамбит";
"Вы смеетесь, но ведь два слона и две ладьи просто хотят быть вместе", - написали пользователи Instagram.

"Ход королевы" - популярный сериал Netflix о юной шахматистке-вундеркинде Бет Хармон. Основан на одноименном романе Уолтера Тевиса.

Гульшара Абдыкаликова - единственная в Казахстане женщина-аким. Она руководит Кызылординской областью с марта 2020 года. Отметим, Абдыкаликова в разные годы была министром труда и соцзащиты, председателем Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, заместителем премьер-министра, государственным секретарем.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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