Перевести излишки из ЕНПФ в "Отбасы банк" можно будет лишь с 2022 года

Перевести пенсионные излишки из ЕНПФ на депозит в "Отбасы банк" можно будет лишь с 2022 года. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.



Напомним, что о возможности перевода излишков пенсионных средств из ЕНПФ на жилищный депозит сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана. Тогда сообщалось, что казахстанцам разрешат перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк", чтобы они могли купить жилье.



"Я уже отметил положительную динамику инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений. Она также подтолкнула людей требовать у работодателей оплаты, что называется, вбелую. Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующей покупки жилья", - озвучил Токаев, обращаясь к народу Казахстана 1 сентября этого года.



В Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК отметили, что они являются разработчиком изменений в приказ в части пополнения вкладов. Как оказалось, при согласовании Минтруда вернуло документ на доработку.



"Согласно пункту 103 "О жилищных отношениях" Общенационального плана нам было поручено разработать внесение изменений в приказ в части пополнения вкладов. Проект проходит согласование с другими заинтересованными госорганами, которые вносят свои замечания и предложения. В связи с этим нам вернули проект на доработку, в частности Минтруда. На данный момент мы приходим к единому мнению с заинтересованными госорганами, для того чтобы дальше двигать этот проект", - сообщили в пресс-службе Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК.



В ведомстве подчеркнули, что согласно Посланию Главы государства срок введения нормы по переводу пенсионных вкладов населения из ЕНПФ на депозит в "Отбасы банк" определен на январь 2022 года.



Однако в начале декабря стало известно, что порог достаточности для снятия средств из ЕНПФ подняли почти в 2 раза, начиная с Нового года.