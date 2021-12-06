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Следующая пандемия может быть более смертельной - разработчица вакцины

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:47
Следующая пандемия может быть более смертельной - разработчица вакцины
Фото ©REUTERS
Один из ученых, создавших вакцину Oxford-AstraZeneca против коронавируса, предупреждает, что следующая пандемия может быть более смертоносной, чем COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Профессор Сара Гилберт из Оксфордского университета, ведущая разработчица вакцины от коронавируса, созданной совместно с AstraZeneca, предупредила, что следующая пандемия может быть более заразной и унести еще больше жизней.

"Это не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и нашим средствам к существованию. По правде говоря, следующий вирус может быть хуже. Он может быть более заразным или более смертоносным, или и тем, и другим", - заявила она.

Ученая добавила, что необходимо больше финансирования для обеспечения готовности к пандемии, чтобы предотвратить потерю достигнутых успехов.

"Мы не можем допустить ситуации, когда мы прошли через все это, а затем обнаруживаем, что огромные экономические потери, которые мы понесли, означают, что все еще нет финансирования для обеспечения готовности к пандемии. Достигнутые нами успехи и знания, которые мы приобрели, не должны быть потеряны. Точно так же, как мы инвестируем в вооруженные силы, разведку и дипломатию для защиты от войн, мы должны инвестировать в людей, исследования, производство и учреждения для защиты от пандемий", - пояснила профессор Гилберт.

Она также предупредила, что вакцины могут быть менее эффективными против нового штамма коронавируса "омикрон", указав, что люди должны быть осторожны, пока об этом не станет известно больше.

"Спайковый белок этого варианта содержит мутации, которые, как уже известно, увеличивают трансмиссивность вируса. Но есть дополнительные изменения, которые могут означать, что антитела, индуцированные вакцинами или заражением другими вариантами, могут быть менее эффективными в предотвращении заражения вирусом "омикрон". Пока мы не узнаем больше, нам следует проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить распространение этого нового варианта", - заключила ученый.

Ранее ученые заявили, что штамм коронавируса "омикрон" в три раза более заразен для людей, переболевших COVID-19, чем предыдущие мутации. Тем временем в ВОЗ утверждают, что новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный уже в нескольких десятках стран мира, до сих пор не вызвал ни одной смерти.

Кроме того, главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что его обнадеживают первые сообщения о тяжести нового штамма "омикрон".

Аналогичное заявление сделали и в Казахстане. Заместитель главы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, что новый штамм коронавируса "омикрон" не столь опасен, как его предшественник "дельта".


Источник: Tengrinews.kz
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