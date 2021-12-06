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Около 80% детсадов не прошли госаттестацию в Казахстане – министр

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 16:51
Около 80% детсадов не прошли госаттестацию в Казахстане – министр
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 6 дек — Sputnik. В Казахстане почти 80% дошкольных организаций не прошли государственную аттестацию, заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

"Мы впервые провели государственную аттестацию детских садов. Результаты, прямо скажем, не радуют. Почти 80% дошкольных организаций, которые впервые проходили данную процедуру, не смогли пройти государственную аттестацию", - заявил Аймагамбетов на очередном аппаратном совещании в министерстве.

Детские сады проверяли на качество исполнения государственных стандартов образования. Министр отметил, что теперь эта процедура будет проводиться постоянно.

"Поэтому, я думаю, что впредь все управления образования, все отделы образования, руководители дошкольных организаций должны будут задуматься и принять необходимые меры", - сказал он.

Ранее в Казахстане не проводили процедуру лицензирования и государственную аттестацию дошкольных организаций, чтобы достичь максимального охвата. Однако на отсутствие проверок нередко жаловались родители дошколят.

"Мы знаем, что много обращений и жалоб со стороны родителей. Нам очень важно, чтобы дошкольные организации выполняли не только функцию (места), где просто можно оставить ребенка, обеспечения просто его безопасности, просто временного пребывания, а (выполняли функции) более широкие, как то определяется в наших государственных общеобязательных стандартах. Уровень дошкольного воспитания и обучения очень важен для нас. Фактически это фундамент", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Во время госаттестации учреждений будут анализировать условия, в которых обучаются и воспитываются казахстанские дети.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 LESYA (Посетители) Сегодня, 20:03
Аттестация только только началась, откуда уже такая статистика?
 
-1
  • Сухов.
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 16:55
Люди, которые беспокоятся за своих детей в основном отдают их в платные сады.
 
 

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