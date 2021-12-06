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Минтруда не планирует пересматривать порог достаточности на 2022 год

Просмотров:668 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Минтруда не планирует пересматривать порог достаточности на 2022 год
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане в 2022 году в учетом повышения порога достаточности изъять часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение смогут 180 тысяч человек. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он заявил, что в министерстве не рассматривают изменения в плане повышения порога достаточности в 2022 году после критики населения и экспертов.

"Методика расчета порога достаточности иная. Вы должны понимать, она должна связываться и с повышением зарплаты, у нас внешние факторы есть. (...)

Свои накопления на покупку жилья использовали более 400 тысяч человек на сегодня из возможных 770 тысяч. Это больше половины. Даже если будет повышен порог, у нас будет определенная категория - более 180 тысяч, которые тоже смогут воспользоваться", - указал Биржанов.

Ранее председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанат Курманов заявил, что 582 тысячи казахстанцев смогут снять часть пенсионных накоплений на жилье и лечение в 2022 году после повышения минимального порога достаточности.


Источник: Tengrinews.kz
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