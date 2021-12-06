Глава ВОЗ надел чапан и заговорил на казахском

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал на своей Facebook-странице видеообращение на казахском языке, посвященное поэту и заслуженному деятелю Казахстана Журсину Ерману, передает Tengrinews.kz."Дорогой Журсин-құда! Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть наше сватовство будет долгим", - поздравил казахстанского поэта генеральный директор ВОЗ.В заключение он прочитал строки из стихотворения Журсина Ермана.На странице Ztb_kz в Instаgram уточняется, что Тедрос Адханом Гебрейесус оказался родственником Журсина Ермана: внучка казахстанского поэта (дочь его дочери) замужем за одним из сыновей главы ВОЗ.Журсин Ерман является ведущим, поэтом, дважды обладателем премии имени Макатаева, обладателем международной литературной премии "Алаш", кавалером орденов "Парасат", "Құрмет" и заслуженным деятелем Казахстана.В конце ноября Гебрейесус встречался с Президентом Казахстана в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. Касым-Жомарт Токаев рассказал о продвижении вакцины QazVac и поблагодарил главу ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин. Гебрейесус со своей стороны рассказал Токаеву о ключевых направлениях борьбы с коронавирусом, новых штаммах вируса и возможных сценариях развития пандемии.