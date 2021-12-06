Создано средство от коронавируса в виде жвачки

НУР-СУЛТАН, 6 дек — Sputnik. Группа ученых из США разработала средство, ограничивающее распространение коронавируса, в виде жевательную резинки, сообщается на сайте Пенсильванского университета.
Поскольку вирус размножается в слюне, разработанная антиковидная жвачка способна нейтрализовать вирус, пояснил один из авторов ноу-хау. Частицы вируса выходят наружу, когда кто-то зараженных чихает, кашляет или даже просто разговаривает.
"Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне, и это простой способ исключить такой способ распространения болезни", — сказал руководить группы Генри Дэниелл (Henry Daniell).
За основу ученые взяли белок ACE2, поскольку его инъекции которого снижают вирусную нагрузку с тяжелыми инфекциями.
Разработчики вырастили белок в лаборатории и соединили его с другими веществами, на основе чего и создали жевательную резинку, блокирующую рецептор ACE2. Это препятствует связыванию спайкового белка коронавируса.
Источник в ведомстве уточнил, что мукозальную вакцину против COVID-19 разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы.
Ранее стало известно, что российские ученые разработали назальную вакцину от коронавируса, при этом ей можно прививаться одновременно со "Спутником Лайт".
В НИЦ имени Гамалеи сообщали, что назальная вакцина от COVID-19 является безболезненной и у нее минимум побочных эффектов. Основная цель препарата - создать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
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