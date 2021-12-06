«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Декабря
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.85 KZT
  • €1 = 492.38 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Создано средство от коронавируса в виде жвачки

Просмотров:164 Опубликовано: Вчера, 22:12
Создано средство от коронавируса в виде жвачки
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 6 дек — Sputnik. Группа ученых из США разработала средство, ограничивающее распространение коронавируса, в виде жевательную резинки, сообщается на сайте Пенсильванского университета.

Поскольку вирус размножается в слюне, разработанная антиковидная жвачка способна нейтрализовать вирус, пояснил один из авторов ноу-хау. Частицы вируса выходят наружу, когда кто-то зараженных чихает, кашляет или даже просто разговаривает.

"Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне, и это простой способ исключить такой способ распространения болезни", — сказал руководить группы Генри Дэниелл (Henry Daniell).

За основу ученые взяли белок ACE2, поскольку его инъекции которого снижают вирусную нагрузку с тяжелыми инфекциями.

Разработчики вырастили белок в лаборатории и соединили его с другими веществами, на основе чего и создали жевательную резинку, блокирующую рецептор ACE2. Это препятствует связыванию спайкового белка коронавируса.

Источник в ведомстве уточнил, что мукозальную вакцину против COVID-19 разрабатывают в виде жевательных таблеток и пастилы.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали назальную вакцину от коронавируса, при этом ей можно прививаться одновременно со "Спутником Лайт".

В НИЦ имени Гамалеи сообщали, что назальная вакцина от COVID-19 является безболезненной и у нее минимум побочных эффектов. Основная цель препарата - создать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика