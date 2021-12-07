Google Pay стал доступен в Казахстане

О грядущем выходе сервиса на отечественный рынок Informburo стало известно ещё летом.

В Казахстане стала доступна система электронных платежей Google Pay.



О планах по выходу Google Pay на казахстанский рынок Informburo стало известно в начале июля. На тот момент встречи представителей корпорации с казахстанскими банкирами уже состоялись. Предварительной датой запуска Google Pay в нашей стране тогда называли сентябрь-октябрь.



Google Pay – это разработанная корпорацией Google система электронных платежей с мобильных устройств, работающих на операционной системе Android. Система была введена в эксплуатацию осенью 2015 года. Для передачи данных карты продавцу в Google Pay используется технология беспроводной передачи данных малого радиуса. Google Pay – первый по популярности сервис в мире.



При оплате через Google Pay средствами с кредитной карты вам также будут начисляться бонусы. Кроме того, в приложении можно сохранять карты постоянного клиента, подарочные карты, билеты на мероприятия и проездные.



В отличие от других систем в Google Pay количество подключаемых карт не ограничено. Поэтому этот сервис подходит обладателям большого количества карт. Его можно привязать к "умным" часам, поддерживающим ОС Android Wear.



Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение из Google Play и добавить данные своих банковских карт Visa или MasterСard, выпущенных банками-партнёрами. Когда вы оплачиваете покупки в магазинах, Google Pay не передаёт продавцу фактический номер вашей карты, поэтому платёжные данные надёжно защищены.



Кроме того, вы можете быстрее и удобнее рассчитываться с помощью своего устройства, которое всегда под рукой, а не вытаскивать кошелек и ждать, пока считывается чип. Если вы потеряете свой телефон или его украдут, вы сможете удалённо заблокировать его или удалить все данные с помощью функции “Найти устройство”. Кроме того, вам не нужно деактивировать свою кредитную карту, потому что её нет в вашем телефоне.