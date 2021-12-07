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Google Pay стал доступен в Казахстане

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Google Pay стал доступен в Казахстане
Иллюстративное фото
О грядущем выходе сервиса на отечественный рынок Informburo стало известно ещё летом.
В Казахстане стала доступна система электронных платежей Google Pay.

О планах по выходу Google Pay на казахстанский рынок Informburo стало известно в начале июля. На тот момент встречи представителей корпорации с казахстанскими банкирами уже состоялись. Предварительной датой запуска Google Pay в нашей стране тогда называли сентябрь-октябрь.

Google Pay – это разработанная корпорацией Google система электронных платежей с мобильных устройств, работающих на операционной системе Android. Система была введена в эксплуатацию осенью 2015 года. Для передачи данных карты продавцу в Google Pay используется технология беспроводной передачи данных малого радиуса. Google Pay – первый по популярности сервис в мире.

При оплате через Google Pay средствами с кредитной карты вам также будут начисляться бонусы. Кроме того, в приложении можно сохранять карты постоянного клиента, подарочные карты, билеты на мероприятия и проездные.

В отличие от других систем в Google Pay количество подключаемых карт не ограничено. Поэтому этот сервис подходит обладателям большого количества карт. Его можно привязать к "умным" часам, поддерживающим ОС Android Wear.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение из Google Play и добавить данные своих банковских карт Visa или MasterСard, выпущенных банками-партнёрами. Когда вы оплачиваете покупки в магазинах, Google Pay не передаёт продавцу фактический номер вашей карты, поэтому платёжные данные надёжно защищены.

Кроме того, вы можете быстрее и удобнее рассчитываться с помощью своего устройства, которое всегда под рукой, а не вытаскивать кошелек и ждать, пока считывается чип. Если вы потеряете свой телефон или его украдут, вы сможете удалённо заблокировать его или удалить все данные с помощью функции “Найти устройство”. Кроме того, вам не нужно деактивировать свою кредитную карту, потому что её нет в вашем телефоне.


Источник: INFORMBURO
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Комментарии ( 1 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:30
Новость скорее положительная. Тем более что судя по информации в СМИ переводами в приложении одного унылого банка в скором времени пользоваться никто не будет.
 
 

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