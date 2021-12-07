Google Pay стал доступен в Казахстане

О грядущем выходе сервиса на отечественный рынок Informburo стало известно ещё летом. В Казахстане стала доступна система электронных платежей Google Pay.
О планах по выходу Google Pay на казахстанский рынок Informburo стало известно в начале июля. На тот момент встречи представителей корпорации с казахстанскими банкирами уже состоялись. Предварительной датой запуска Google Pay в нашей стране тогда называли сентябрь-октябрь.
Google Pay – это разработанная корпорацией Google система электронных платежей с мобильных устройств, работающих на операционной системе Android. Система была введена в эксплуатацию осенью 2015 года. Для передачи данных карты продавцу в Google Pay используется технология беспроводной передачи данных малого радиуса. Google Pay – первый по популярности сервис в мире.
При оплате через Google Pay средствами с кредитной карты вам также будут начисляться бонусы. Кроме того, в приложении можно сохранять карты постоянного клиента, подарочные карты, билеты на мероприятия и проездные.
В отличие от других систем в Google Pay количество подключаемых карт не ограничено. Поэтому этот сервис подходит обладателям большого количества карт. Его можно привязать к "умным" часам, поддерживающим ОС Android Wear.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение из Google Play и добавить данные своих банковских карт Visa или MasterСard, выпущенных банками-партнёрами. Когда вы оплачиваете покупки в магазинах, Google Pay не передаёт продавцу фактический номер вашей карты, поэтому платёжные данные надёжно защищены.
Кроме того, вы можете быстрее и удобнее рассчитываться с помощью своего устройства, которое всегда под рукой, а не вытаскивать кошелек и ждать, пока считывается чип. Если вы потеряете свой телефон или его украдут, вы сможете удалённо заблокировать его или удалить все данные с помощью функции “Найти устройство”. Кроме того, вам не нужно деактивировать свою кредитную карту, потому что её нет в вашем телефоне.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz