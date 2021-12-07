"Издевательство!" 122 тенге АСП назначили карагандинке

Жительнице Караганды Дариге Казангаповой назначили АСП в размере 122 тенге. Многодетная мать считает это издевательством со стороны госоргана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Дарига Казангапова вместе с мужем воспитывает четверых детей. Самому старшему ребенку 12 лет, а младшему - всего 11 месяцев. Муж женщины работает по найму и получает около 100 тысяч тенге. Также семья получает пособие по многодетности в размере 46 тысяч тенге и 26 тысяч тенге в качестве пособия по уходу за ребенком до года.



"Мы не имеем собственного жилья, стоим в очереди. Муж только недавно устроился на работу в ИП, но сейчас из-за погодных условий работа снова встала. Поэтому нам сейчас тяжеловато. Во втором квартале этого года я подала на АСП. Нам одобрили, и мы получили 125 тысяч тенге. В третьем квартале мы АСП не получали. Наш доход превысил среднедушевой на 5 тысяч тенге. Вот в четвертом квартале снова подала документы и получила уведомление о назначении 244 тенге за два месяца. Получается по 122 тенге в месяц на четверых детей", - жалуется Дарига Казангапова.



Женщина считает, что это издевательство со стороны госоргана. Так как на указанную сумму она не сможет купить даже четырех булок хлеба детям.



Между тем в Отделе занятости и социальных программ Караганды отметили, что АСП не является пособием и назначается малообеспеченным семьям со среднедушевым доходом ниже черты бедности. На четвертый квартал этого года он составляет 26 926 тенге.



"Данная семья являлась получателем АСП во втором квартале. На момент обращения супруг не имел дохода за первый квартал. В последующем супруг заявителя трудоустроился. При расчете АСП на четвертый квартал был учтен доход за третий квартал: заработная плата супруга, специальное государственное пособие по многодетности, пособие по уходу за ребенком до 1 года. Доходы от огорода при подаче заявления Дарига Казангапова не указывала. Среднедушевой доход семьи составил 26 906,83 тенге. Размер АСП, соответственно, 122 тенге (20,33 тенге на каждого члена семьи)", - сообщили в госоргане.



Также в ведомстве добавили, что во втором квартале этого года двум детям заявительницы оказана помощь в виде продуктовых наборов. В июле семье выдали аптечки и средства индивидуальной защиты. Ко Дню Первого Президента оказана спонсорская помощь в виде продуктового набора весом 50 килограмм.