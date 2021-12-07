Беременная женщина спрыгнула с моста в Атырау

Атырауские полицейские спасли беременную женщину, которая спрыгнула с моста, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.
«Сегодня, около 09:20 часов утра инспектор Центра оперативного управления полиции города Атырау посредством камер видеонаблюдения выявил девушку на пешеходном мосту, которая вызвала подозрение. Инспектор передал сообщение ближайшим сотрудникам патрульной полиции», - говорится в сообщении.
На место выехал командир роты батальона патрульной полиции Алмас Закариев. На пешеходном мосту он обнаружил девушку, которая собиралась спрыгнуть. Полицейский отговаривал девушку от суицидальных мыслей, но, несмотря на это, девушка все равно спрыгнула.
«Своевременно прибывшие на место происшествия сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Департамента полиции Атырауской области Жандарбек Жанбырбаев и Айбат Джаубаев спасли спрыгнувшую с моста беременную женщину», - добавили в ДП.
Сейчас девушка доставлена в больницу службой скорой помощи, начаты следственные действия.
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