Более 700 случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (7 декабря) зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Накануне в республике было выявлено 545 случаев.

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Всего в стране подтвержден 977 031 случай, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 122,

в городе Алматы – 54,

в городе Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 62,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 33,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 129,

в Костанайской области – 68,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 78,

в СКО – 77,

в Туркестанской области – 5.