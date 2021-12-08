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Кремль рассказал о содержании закрытых переговоров Путина и Байдена

Просмотров:628 Опубликовано: Сегодня, 08:16
Кремль рассказал о содержании закрытых переговоров Путина и Байдена
Фото © REUTERS
На сайте Кремля появилась информация о виртуальной встрече российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, передает Tengrinews.kz.

В ходе беседы, которая продолжалась два часа и носила "откровенный и деловой характер", стороны больше всего времени уделили проблеме кризиса в Украине.

"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.

Джозеф Байден со своей стороны акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - сообщили в Кремле.

Во время онлайн-встречи Путин и Байден также вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. "Подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях", - говорится на сайте Кремля.

Путин предложил обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений.

Стороны выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Бродяга (Посетители) Сегодня, 09:04
Шкняга нарисовался тут как тут lol
 
 

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