Ещё один крупный майнер покидает Казахстан

BitFuFu отключила устройства в Казахстане из-за проблем с энергоснабжением и начала перенос оборудования в США.
Еще один крупный майнер - компания BitFuFu - покидает Казахстан. Ее представители заявили, что главной причиной их ухода стало введение местными властями нормирования электроснабжения для майнеров из-за энергокризиса.
В связи с простоем оборудования компания ищет новые локации. В BitFuFu подтвердили, что рассматривают США как новое место для развития бизнеса - часть оборудования уже перевезена туда, сообщает CoinDesk. Также представитель BitFuFu сообщил, что компания может продать свои машины, работавшие в Казахстане. Но окончательное решение еще не принято.
По данным Financial Times, число размещенных в Казахстане устройств компании достигало 80 тыс. единиц.
Ранее из-за проблем с энергоснабжением майнинговая фирма Xive также закрыла дата-центр на 2,5 тыс. устройств в южной части Казахстана, другие представители отрасли заявили, что тоже ищут площадки для релокации.
В октябре власти Казахстана ограничили майнерам потребление электроэнергии до 100 мегаватт (МВт). Меры были введены из-за дефицита электроэнергии, который был спровоцирован массовым притоком майнеров в страну. Позже чиновники заявили, что не будут ограничивать подачу электричества легальным майнерам, если их деятельность не поставит под угрозу стабильность работы электрических сетей.
По данным Cambridge Centre of Alternative Finance, в августе Казахстан занял второе место в мире по майнингу биткоина. Это произошло после того, как майнеры массово покинули Китай из-за введения жестких ограничительных мер в отношении криптовалют. После этого первое место по добыче биткоина в мире заняли США, а на третье место вышла Россия.
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