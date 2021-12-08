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Названа численность казахстанцев после переписи населения

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 10:03
Названа численность казахстанцев после переписи населения
Иллюстративное фото
Премьер-министр Аскар Мамин представил Президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о первых результатах национальной переписи населения, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 169 550 человек, из которых мужчин – 48,71 процента, женщин – 51,29 процента.

Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97 процента наших соотечественников – дети в возрасте до 17 лет, 19,72 процента – молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18 процента.

Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05 процента населения Казахстана.

Напомним, ранее глава Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов сообщил, что цифра в 19,6 миллиона прошедших перепись населения в Казахстане не отражает реальную численность населения. По его словам, предварительные данные озвучат в декабре. Это будут цифры по общей численности населения, по типу местности - город или село, по полу, возможно, возрастной состав.


Источник: tengrinews.kz
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