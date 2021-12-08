Казахстанцы скупают недвижимость в Турции

Казахстанцы скупают жилье на Средиземноморском побережье на фоне закрытия ипотечных программ и роста стоимости квадратных метров на родине. Об этом говорится в сюжете телеканала "Астана", передает Tengrinews.kz.



По данным агрегатора турецкой недвижимости Turk.Estate, в этом году наши соотечественники приобрели в Турции около полутора тысяч квартир.



Тем временем в Казахстане цены на квартиры растут не пропорционально доходам граждан. Только в этом году квадратные метры в новостройках Нур-Султана подорожали сразу на 10-15 процентов. Следом поднялись цены на вторичное жилье. В следующем году эта тенденция только усилится.



Отчаявшись приобрести жилье на родине, все больше казахстанцев рассматривают для этого другие страны. Кипр, Грузия, Турция - по-прежнему самые популярные направления.



"Жилье, думаю, приобрести в Турции намного легче и дешевле, чем в Казахстане. У нас много документации, средств необходимо для этого. И в Турции медстраховка и много для нас льгот и плюсов", - говорит жительница Алматы Жазира Демеуова.



Среди плюсов также автоматическое получение вида на жительство и беспроцентная рассрочка на период строительства объекта. По данным агентов, средняя стоимость "однушки" на берегу моря доходит до 25 миллионов тенге.



"Если брать вторичное жилье с ремонтом и мебелью в хорошем комплексе, то квадрат стоит около тысячи евро. На стадии котлована или чертежа будет выгоднее брать. При перепродаже можно заработать до 20-30 процентов сверху", - говорит агент по недвижимости Мирбек Турмагамбетов.



Но и здесь есть свои подводные камни, отмечает специалист. При покупке недвижимости за рубежом нужно быть готовым к форс-мажору. К примеру, для трудоустройства в Турции нужна рабочая виза, а чтобы арендовать жилье, придется заплатить 100-процентный депозит и такую же комиссию риелтору.