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Бывший топ-менеджер Kcell похитил и проиграл букмекерам Т450 млн - АФМ

Просмотров:511 Опубликовано: Сегодня, 19:54
Бывший топ-менеджер Kcell похитил и проиграл букмекерам Т450 млн - АФМ
Иллюстративное фото
Алматы. 8 декабря. КазТАГ - Бывший топ-менеджер Kcell похитил и проиграл букмекерам Т450 млн, сообщает пресс-служба агенства по финансовому мониторингу.

«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере на сумму Т450 млн. Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления Т258 млн на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки Т192 млн в виде авансов на свое имя», - сказано в сообщении.

Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО «Кселл», контрольный пакет акций которого принадлежит АО «Казахтелеком», что свидетельствует об отнесении ТОО «Kcell Solutions» к субъекту квазигосударственного сектора.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


Источник: КазТАГ
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Комментарии ( 2 )

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None None (Посетители) Сегодня, 20:58
Так кисель тырил у клиентов. Вот в 0 и выходило. Он у в киселе, они у нас
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tankushka
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:05
Три года аферист тырил миллионы, а руководство киселя ничего не замечало, а лишь «удивлялось» бухгалтерским отчетам, и вынуждено поднимал тарифы?
 
 

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