Почти 700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Количество новых случаев коронавируса в стране пошло на спад. По сравнению с предыдущим днем число больных уменьшилось на 21 случай. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся город Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на о декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
в городе Нур-Султан – 104,
в городе Алматы – 51,
в городе Шымкент – 12,
в Акмолинской области – 64,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 29,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 35,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 20,
в Карагандинской области – 101,
в Костанайской области – 71,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 81,
в СКО – 83,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 977 714 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1044 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 151,
в городе Алматы - 200,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 63,
в Актюбинской области - 22,
в Алматинской области - 37,
в Атырауской области - 51,
в ВКО - 37,
в Жамбылской области - 13,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 128,
в Костанайской области - 146,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области - 7,
в Павлодарской области - 46,
в СКО - 129,
в Туркестанской области - 10.
Всего в стране выздоровело 945 529 человек от COVID-19.
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