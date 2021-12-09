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Почти 700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:12
Почти 700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки
Фото: Zakon.kz
Количество новых случаев коронавируса в стране пошло на спад. По сравнению с предыдущим днем число больных уменьшилось на 21 случай. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся город Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на о декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

в городе Нур-Султан – 104,

в городе Алматы – 51,

в городе Шымкент – 12,

в Акмолинской области – 64,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 29,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 35,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 101,

в Костанайской области – 71,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 81,

в СКО – 83,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 977 714 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1044 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 151,

в городе Алматы - 200,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 63,

в Актюбинской области - 22,

в Алматинской области - 37,

в Атырауской области - 51,

в ВКО - 37,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 128,

в Костанайской области - 146,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 46,

в СКО - 129,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровело 945 529 человек от COVID-19.


Источник: zakon.kz
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