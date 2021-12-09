Почти 700 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Количество новых случаев коронавируса в стране пошло на спад. По сравнению с предыдущим днем число больных уменьшилось на 21 случай. По темпам заражения в антилидеры вновь вернулся город Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на о декабря 2021 года.



За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



в городе Нур-Султан – 104,



в городе Алматы – 51,



в городе Шымкент – 12,



в Акмолинской области – 64,



в Актюбинской области – 3,



в Алматинской области – 29,



в Атырауской области – 7,



в ВКО – 35,



в Жамбылской области – 6,



в ЗКО – 20,



в Карагандинской области – 101,



в Костанайской области – 71,



в Кызылординской области – 7,



в Мангистауской области – 5,



в Павлодарской области – 81,



в СКО – 83,



в Туркестанской области – 4.



Всего в стране подтверждено 977 714 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 1044 человека выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 151,



в городе Алматы - 200,



в городе Шымкент - 0,



в Акмолинской области - 63,



в Актюбинской области - 22,



в Алматинской области - 37,



в Атырауской области - 51,



в ВКО - 37,



в Жамбылской области - 13,



в ЗКО - 0,



в Карагандинской области - 128,



в Костанайской области - 146,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области - 7,



в Павлодарской области - 46,



в СКО - 129,



в Туркестанской области - 10.



Всего в стране выздоровело 945 529 человек от COVID-19.