Казахстанцы осознанно идут на подкуп чиновников – глава Антикора

НУР-СУЛТАН, 9 дек — Sputnik. Характер коррупционных преступлений изменился в Казахстане, сообщил председатель агентства Казахстана по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.



Коррупционеры, по его словам, стали более изощренными, адаптировавшись к новым реалиям. Они намеренно создают бюрократические барьеры, усложняют правила с целью незаконного обогащения. При этом в функциональных обязанностях должностных лиц предусмотрены лазейки и пробелы, которые размывают ответственность.



"Таким образом, искусственно создаются условия, когда человек вынужден сам приносить взятки. В отдельных случаях отдельным гражданам так проще решать свои вопросы. К сожалению, это превращается в привычку, в норму жизни", - сказал Марат Ахметжанов на брифинге.



По данным Антикора, в Казахстане за 11 месяцев зарегистрировано 1 576 коррупционных преступлений.



В коррупции изобличено 1 280 лиц, из которых 159 - это руководители различного уровня. В бюджет государства возмещено более 20 миллиардов тенге ущерба.



Согласно официальной статистике, еще в 2015 году всего 10% от всех зарегистрированных преступлений были связаны с дачей взятки в Казахстане. В этом году показатель составляет уже треть от общего числа преступлений.



"То есть люди осознанно идут на подкуп чиновников. Зачастую для получения различных разрешений, госуслуг, побед на госзакупах и прочего. Поэтому требуется переформатирование всей системы антикоррупционных мер. Сейчас существующий отраслевой закон ставит целью не борьбу, а противодействие коррупции. Это нашло отражение в нынешнем названии нашего агентства. В слове "противодействие" заложен глубокий смысл. Это комплекс уголовных и профилактических мер, направленных на искоренение причин и условия для коррупции", - сказал глава агентства.



Он добавил, что идея состоит в том, чтобы не только "ловить жуликов", а искоренять недостатки государственного управления.