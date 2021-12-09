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Казахстанцы осознанно идут на подкуп чиновников – глава Антикора

Просмотров:736 Опубликовано: Сегодня, 12:43
Казахстанцы осознанно идут на подкуп чиновников – глава Антикора
© Sputnik / Абзал Калиев
НУР-СУЛТАН, 9 дек — Sputnik. Характер коррупционных преступлений изменился в Казахстане, сообщил председатель агентства Казахстана по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

Коррупционеры, по его словам, стали более изощренными, адаптировавшись к новым реалиям. Они намеренно создают бюрократические барьеры, усложняют правила с целью незаконного обогащения. При этом в функциональных обязанностях должностных лиц предусмотрены лазейки и пробелы, которые размывают ответственность.

"Таким образом, искусственно создаются условия, когда человек вынужден сам приносить взятки. В отдельных случаях отдельным гражданам так проще решать свои вопросы. К сожалению, это превращается в привычку, в норму жизни", - сказал Марат Ахметжанов на брифинге.

По данным Антикора, в Казахстане за 11 месяцев зарегистрировано 1 576 коррупционных преступлений.

В коррупции изобличено 1 280 лиц, из которых 159 - это руководители различного уровня. В бюджет государства возмещено более 20 миллиардов тенге ущерба.

Согласно официальной статистике, еще в 2015 году всего 10% от всех зарегистрированных преступлений были связаны с дачей взятки в Казахстане. В этом году показатель составляет уже треть от общего числа преступлений.

"То есть люди осознанно идут на подкуп чиновников. Зачастую для получения различных разрешений, госуслуг, побед на госзакупах и прочего. Поэтому требуется переформатирование всей системы антикоррупционных мер. Сейчас существующий отраслевой закон ставит целью не борьбу, а противодействие коррупции. Это нашло отражение в нынешнем названии нашего агентства. В слове "противодействие" заложен глубокий смысл. Это комплекс уголовных и профилактических мер, направленных на искоренение причин и условия для коррупции", - сказал глава агентства.

Он добавил, что идея состоит в том, чтобы не только "ловить жуликов", а искоренять недостатки государственного управления.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 6 )

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-1
  • Aлишeр
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  • alixah
  • Ну Ну
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:17
Они там наверху точно с головой не дружат.
Народ вынужден давать взятки, потому что чиновники сами искусственно замедляют какой либо процесс и вынуждают идти на это преступление.
Как не поверни - народ виноват.
Белые и пушистые только чиновники.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 13:56
Ну а что удивлятся , если за взятку можно дать взятку ,оплатить штраф и гулять на свободе!
 
-1
  • babe
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  • alixah
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:54
Ну так сами ввели мораторий на проверки мелкого и среднего бизнеса - чему удивляться? Взятки дают все, от мелких спекулянтов, желающих разместить свой товар на более выгодны местах на полках рассадников просрочки, до крупных предпринимателей желающих ухватить крупный конкурс на строительство ветхого жилья или человейников.

Как правило, результатом всего этого мы видим сломанные качели, товары "из будущего" и тюльпановое убожество.
 
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  • babe
  • Мужик
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:38
Цитата: elek
Делов то - расстрел надо ввести и полную конфискацию имущества семьи. Коррупционных преступлений станет в разы меньше, друг за другом будут приглядывать.

не работает.
тысячи лет рубили головы, руки, ноги, заливали свинец в глотку, топили, вешали, стреляли и всегда это присутствовало.
на 100% искоренить коррупцию невозможно, если возможно то предоставьте примеры, но снизить уровень до минимального вполне реально.
прозрачность доходов и расходов, неотвратимость наказания, мотивация ответственных лиц - хорошая зп, социалка и т.д.
ну и собственный менталитет надо все таки менять.
 
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  • diger
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  • TU-154
 elek (Посетители) Сегодня, 12:52
Он добавил, что идея состоит в том, чтобы не только "ловить жуликов", а искоренять недостатки государственного управления.

Это комплекс уголовных и профилактических мер, направленных на искоренение причин и условия для коррупции"

Делов то - расстрел надо ввести и полную конфискацию имущества семьи. Коррупционных преступлений станет в разы меньше, друг за другом будут приглядывать.
 
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  • diger
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  • babe
  • chilian
  • alixah
  • дорожник
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:51
сделайте все доходы и расходы чиновников прозрачными, переведите все финансы в цифру. и все ваши антикоры-мантикоры можно закрывать за ненадобностью.
все равно толку ноль от вас.
 
 

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