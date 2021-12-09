Илон Маск пообещал чипировать людей в следующем году

Соучредитель компании Neuralink Илон Маск сообщил об успехе по имплантации нейрочипов в подопытных обезьян. Миллиардер пообещал начать испытания на людях уже в следующем году, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на портал The Futurism.
По словам американского бизнесмена, первыми людьми с имплантами станут те, кто страдает тяжелыми заболеваниями спинного мозга – тетраллегией или квадриллегией. В настоящее время компания Neuralink ожидает разрешения на тесты от агентства министерства здравоохранения и социальных служб США.
Стоит сказать, что Маск уже два раза переносил начало испытаний нейрочипов на людях. Это было связано с пандемией коронавируса, которая нарушила планы миллиардера. Если же в 2022 году компания все-таки приступит к чипированию людей, то это будет большим успехом и прорывом в науке.
По оценкам журнала Forbes, Илон Маск возглавляет рейтинг самый богатых людей планеты, его состояние составляет более $292,6 млрд.
Агентство Bloomberg в свою очередь оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в $311 млрд.
В сентябре американский журнал Time обнародовал свой традиционный список 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год. Илон Маск вошел в сотню в категории «Изобретатели».
В начале ноября Илон Маск пообещал продать акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.
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