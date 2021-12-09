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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Илон Маск пообещал чипировать людей в следующем году

Просмотров:612 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Илон Маск пообещал чипировать людей в следующем году
Фото из открытых источников
Соучредитель компании Neuralink Илон Маск сообщил об успехе по имплантации нейрочипов в подопытных обезьян. Миллиардер пообещал начать испытания на людях уже в следующем году, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на портал The Futurism.

По словам американского бизнесмена, первыми людьми с имплантами станут те, кто страдает тяжелыми заболеваниями спинного мозга – тетраллегией или квадриллегией. В настоящее время компания Neuralink ожидает разрешения на тесты от агентства министерства здравоохранения и социальных служб США.

Стоит сказать, что Маск уже два раза переносил начало испытаний нейрочипов на людях. Это было связано с пандемией коронавируса, которая нарушила планы миллиардера. Если же в 2022 году компания все-таки приступит к чипированию людей, то это будет большим успехом и прорывом в науке.

По оценкам журнала Forbes, Илон Маск возглавляет рейтинг самый богатых людей планеты, его состояние составляет более $292,6 млрд.

Агентство Bloomberg в свою очередь оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в $311 млрд.

В сентябре американский журнал Time обнародовал свой традиционный список 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год. Илон Маск вошел в сотню в категории «Изобретатели».

В начале ноября Илон Маск пообещал продать акции Tesla, если это поможет справиться с мировым голодом.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 16:46
Быстрее бы в продаже появились. Маск молодец, успехов мужику в его начинаниях
 
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None None (Посетители) Сегодня, 14:46
Скоро книги по тематике EVE перестанут быть фантастикой ☺️
 
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  • Kain-Livesy
  • chilian
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:42
достоин уважения bravo
 
 

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