Как подчиненные подставили акима Атырау

В противостоянии акимата Атырау и Счетного комитета, похоже, поставлена точка. История взаимных обвинений завершилась извинениями главы города Кайрата Оразбаева, передает Azattyq Rýhy
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Коротко восстановим хронологию событий.
Сначала Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета озвучил результаты проверки расходов Атырауской области. Выводы ревизии удручающие, но, будем говорить прямо, привычные в казахстанских реалиях:
«По результатам аудиторских мероприятий общая сумма финансовых нарушений составила 10,9 млрд тенге, установлены 223 нарушения процедурного характера, 5 системных недостатков, выявлено неэффективное планирование – 22,7 млрд тенге, неэффективное использование – 7,8 млрд тенге, сумма возможных потерь и упущенной выгоды – 0,2 млрд тенге».
Впрочем, не эти гигантские суммы и сотни нарушений стали предметом спора. Внимание СМИ и общественности привлек тот факт, что городской отдел строительства приобрел 173 квартиры для многодетных матерей, но за 21 месяц распределил только 13. Данное сообщение Счетный комитет распространил 2 декабря.
3 декабря акиматовские чиновники поспешили с опровержением, указав на недостоверность информации – читай, обвинив счетный комитет во лжи. Якобы 200 квартир все же были куплены, 40 из них достались многодетным семьям в июле 2019 года, еще 160 – жителям аварийных домов.
И, наконец, 7 декабря прервал молчание аким Атырау Кайрат Оразбаев. Причем, чиновнику пришлось не просто отдуваться за подчиненных, а принести извинения Счетному комитету.
«Информация счетного комитета о не распределении в течении двух лет социальных квартир была основана на представленной нами недостоверной информации аудиторам комитета. На самом деле квартиры, как мы и сообщали ранее, были перераспределены в период 2019 – 2020 годов среди жителей аварийных жилых домов города Атырау, переселенцев из населенных пунктов «Разъезд 496» и «Карабатан». Еще раз повторю, заключение счетного комитета о нераспределении социальных квартир основано на представленной отделом ЖКХ города недостоверной информации. В этой связи приношу свои извинения коллегам из счетного комитета за сложившуюся ситуацию. Мною назначена служебная проверка и виновные в представлении недостоверной информации должностные лица акимата города будут привлечены к ответственности», - заявил он в интервью atpress.kz.
Что же получается? Сначала сотрудники акимата предоставили недостоверную информацию Счетному комитету, затем эти же данные принялись опровергать?!
Ситуация напоминает «переобувание» Минтруда, когда ведомству не удалось откреститься от авторства по проекту повышения порога достаточности для снятия части пенсионных накоплений. Там, кстати, звучали требования об отставке министра Серика Шапкенова.
К чести Оразбаева, в отличие от министерского коллеги, он отмалчиваться не стал. Нашел в себе мужество признать ошибку подчиненных. С другой стороны, по логике, акимат Атырау в связи с данным инцидентом выглядит как «лебедь, щука и рак»: одни сотрудники дают некорректную информацию, другие – ее опровергают.
Сегодня же, 9 декабря, слово взял сам Счетный комитет:
«Касательно информации в СМИ о недостоверности итогов аудита Счетного комитета в Атырауской области в части обеспечения многодетных семей социальным жильем, сообщаем, что комментарий акима города Атырау подтверждает имеющиеся нарушения в регионе при распределении жилья в рамках госпрограммы «Нұрлы жер».
В свою очередь, в настоящее время Счетным комитетом ведётся работа по привлечению к административной ответственности должностных лиц, предоставивших недостоверную информацию в ходе данного аудиторского мероприятия».