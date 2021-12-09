В Казахстане пообещали закрыть возможность покупки водительских прав

Председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Адиль Кожихов заявил, что теперь купить водительские права через спецЦОН Нур-Султана не получится, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В спецЦОНе презентовали новую систему сдачи экзаменов на получение водительских прав. Теперь за каждым сдающим теоретический экзамен следит и фотографирует отдельная камера, кроме того, установлены новые биометрические датчики - аналог Face ID, распознающий лицо сдающего.
На автодроме вместо чувствительных датчиков в автомобили вставили GPS-трекеры. Такая система стала более требовательной к курсантам, и сдать практический экзамен стало сложнее.
"Не так давно Багдат Мусин (министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. - Прим.) приходил сюда, проверял. Мы сами проводим такую работу в формате тайного покупателя, в частности, по внедрению биометрии, обновленного оборудования автоматизированного автодрома. После того как мы эту работу обновили, таких случаев не было. Но целом сейчас упал объем людей, которые приходят на теоретический и практический экзамен в спецЦОНы. В день около 10 человек получают права", - сказал Кожихов, отвечая на вопросы журналистов.
Он пояснил, что внутренняя служба проверяет сотрудников через тайных покупателей и выявляет продавцов водительских прав. Такие водительские права аннулируются, но самих кандидатов не наказывают, они могут прийти на следующий день и попытаться получить права честным путем. Однако Кожихов не смог назвать ни точное число аннулированных водительских удостоверений, ни точное количество уволенных за нарушение сотрудников.
"Отдельные материалы мы передавали в правоохранительные органы, тех людей лишили прав. Целый список заявок мы аннулировали. Несколько десятков (сотрудников уволили за продажу водительских удостоверений.- Прим.). Кого-то уволили, кто-то сам уволился, таких случаев очень много.
Я уверен, что через спецЦОНы такой возможности (купить водительские права. - Прим.) больше не будет", - заверил председатель госкорпорации.
Напомним, в ноябре 2021 года получить права в спецЦОНе столицы пытались 1989 человек. 1003 из них не смогли сдать теорию, а 887 - практический экзамен по вождению. И только 99 человек успешно прошли оба экзамена и получили водительские права.
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