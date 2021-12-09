Чиновники положили в карман 40 млрд тенге, выделенные на субсидии для пастбищ - Антикор

НУР-СУЛТАН, 9 дек — Sputnik. Сотрудников Национального аграрного научного центра при министерстве сельского хозяйства Казахстана подозревают в крупных хищениях инвестиционных субсидий. Об этом сообщил председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.



Речь идет о программе субсидирования обводнения пастбищ. На нее выделено за 5 лет более 80 млрд тенге.



Это инвестиционные субсидии, где возмещается до 80% затрат на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов.



"Здесь повсеместно выявлены хищения путем фиктивной поставки оборудования; субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии; завышения в 2-3 раза стоимости оборудования", - рассказал Марат Ахметжанов на брифинге.



В ряде преступлений подозревают сотрудников Национального аграрного научного центра при Минсельхозе. Центр администрирует базу идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ), которая предназначена для учета поголовья скота. Именно ее данные используются при получении субсидий.



По словам главы Антикора, работники центра фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создают коррупционные схемы.



"В Актюбинской области выявлена преступная группа, возглавляемая работником этого центра, который через ИП, оформленные на родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. Он сам выходил на фермеров, вводил их в заблуждение, сам от них оформлял заявки и финансовые документы. Дальше сам же вносил изменения в системе", - рассказал Ахметжанов.



При этом цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила в карман коррупционеру. При обыске у него обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и черная бухгалтерия, указывающая на получение им доходов более 300 млн тенге.



"Анализ ситуации говорит, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тенге, ушли на ветер. Нами зафиксированы факты, когда солнечные панели валяются в упаковке без дела, используются на совсем другие бытовые нужды", - рассказал глава агентства.



Такие факты выявлены также в Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других регионах.



"При этом удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акимов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя это бюджет области, следовательно страдает экономика и население их регионов", - добавил Марат Ахметжанов.



Разворовывают миллиарды в угоду мошенникам



Глава Антикора затронул еще одну сферу сельского хозяйства, где имели место денежные махинации - развитие мясного производства. Здесь за 5 лет выделено 465 млрд тенге.



"Предполагалось удовлетворить внутренний спрос на отечественную мясную продукцию. Однако и здесь деньги разворовываются в угоду мошенникам и коррупционерам", - заявил Ахметжанов.



Для этого используются многочисленные лазейки в правилах и несовершенство баз ИСЖ. В ней корректируются возраст, пол сельхозживотных, подделываются и дублируются учетные данные.



Все это делается для того, чтобы субсидировать несуществующий скот, обойти установленные критерии, дважды получить средства за одно и то же поголовье.



"В Жамбылской области руководитель отдела областного УСХ в сговоре со своим супругом незаконно получила субсидии за фиктивное приобретение более 1 тысячи племенных овец и крупнорогатого скота. В итоге что? Массово продается живое поголовье за границу и параллельно же растет импорт мяса", - рассказал председатель.



Такие случаи становятся возможными из-за того, что при создании госпрограмм не учитываются ни научные, ни экономические аспекты для выделяемых средств. Целевые индикаторы этих программ, по словам спикера, ориентированы не на результат, а на процессы.



"Отсюда и полная бесконтрольность. Никто не отвечает за рациональное использование субсидий – ни Минсельхоз, ни акиматы", - сказал Ахметжанов.



Он добавил, что фермеры жалуются на отсутствие доступа к информации о начале приема заявок. Субсидий распределяются несправедливо.



Сколько конкретно средств было украдено в последнем случае, глава Антикора не уточнил.