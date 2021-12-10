Светящиеся при контакте с коронавирусом маски создали в Японии

Ученые из Университета префектуры Киото разработали специальные защитные маски, светящиеся под действием ультрафиолета при контакте с частицами коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Japan Times.



По словам ученых, выяснилось, что страусы способны производить несколько разных видов антител, нейтрализующих посторонние тела в организме. Поэтому ученые ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам в феврале прошлого года и получили антитела из яиц страусов. После этого антитела добавили во флуоресцентный краситель и обработали им фильтр для маски. Если на маску попадет вирус, она будет светиться.



"Мы можем массово производить антитела из страусов по низкой цене. В будущем хочу сделать простой набор для тестирования, который сможет использовать каждый", - сказал президент университета Ясухиро Цукамото.



Цукамото при помощи изобретения обнаружил, что сам был инфицирован COVID-19. Во время тестирования его защитная маска начала светиться в ультрафиолете, после этого он сдал ПЦР-тест, который подтвердил заболевание.



Ранее ученые Гарвардского университета и Массачусетского технологического института создали защитную маску, которая позволяет диагностировать у человека COVID-19 за 90 минут. Прототип оснащен миниатюрными датчиками, их можно настроить на обнаружение различных бактерий и использовать не только для теста на коронавирус.