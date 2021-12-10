«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 10 Декабря
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.39 KZT
  • €1 = 490.51 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Лоб, уши, губы порваны» - мужчина умер на допросе в здании ДП Шымкента

Просмотров:1418 Опубликовано: Сегодня, 10:36
«Лоб, уши, губы порваны» - мужчина умер на допросе в здании ДП Шымкента
Фото: Zakon.kz
В здании Департамента полиции Шымкента произошло ЧП - на допросе скончался 31-летний мужчина, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, накануне Нурболата Жумабаева с другом Сергеем Петровым задержали по подозрению в угоне автомобиля. Их доставили в отделение, где после нескольких часов допроса у Жумабаева остановилось сердце.



По словам родственников погибшего и адвокатов, смерть физически крепкого, здорового молодого мужчины не случайна, тем более что у второго задержанного многочисленные побои и сотрясение мозга.

Двое мужчин приехали в Шымкент пять дней назад из Костаная – якобы забрать невесту Жумабаева, на 17 декабря была назначена свадьба.

8 декабря двух друзей задержали полицейские. Петров уверяет, что задерживали жестко, признания в совершении преступления буквально выбивали.

- Я видел, как они наносили ему (Нурболату Жумабаеву. - Прим. ред.) удары, заводили в кабинет. Его в один кабинет завели, меня в другой кабинет заводили. Руками, ногами били. У меня наручники были. Они наручники надели, начали избивать. Надели мне куртку на голову. Сейчас повезли потом меня в больницу, диагноз поставили: сотрясение головного мозга, побои на мне. В наручниках избивали, все это зафиксировалось, - рассказал Сергей Петров.

По его словам, через несколько часов полицейские вдруг прекратили допрос и стали задавать вопросы про здоровье его друга Нурболата, еще через какое-то время сообщили, что он скончался от остановки сердца.

Отец погибшего Еркара Жумабаев считает, что в полиции его сильно избили.

- Лоб, уши, губы порваны. Шея вся темная, между ног ссадины. И руки – как будто били железным чем-то. Везде по телу ссадины. Крепкий был парень. Кто его еще мог бить, если в полицию он пришел здоровым, а вынесли тело?, - рассказал Еркара Жумабаев.

Известно, что Жумабаева с Петровым задержали по подозрению в угоне нескольких дорогих иномарок.

Отмечается, что адвокат Талгат Есимов, нанятый отцом погибшего, заметил множество нарушений в ходе задержания.

- Более трех часов, я так понимаю, его незаконно держали в департаменте полиции города Шымкента. Где был адвокат? Вопрос. В любом случае, я так понял, даже его до следователя, кажется, не довели. Почему задерживают с «маски-шоу», с омоновцами? Что, он является каким-то членом ОПГ? Я очень сомневаюсь. Почему его не могли вызвать повесткой, как нормального гражданина?, - рассказал Талгат Есимов.

В ДП Шымкента 9 декабря подтвердили, что скончался Жумабаев прямо на допросе - он якобы просто внезапно потерял сознание, ему оказали первую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.

Как отмечается, местная полиция в расследовании дела теперь участия не принимает.

- Дальнейшие решения сейчас принимаются прокуратурой. Там работает группа, работает департамент собственной безопасности МВД РК. Если мы туда вмешиваться будем, это будет как бы вмешательство в ход следствия, - рассказал начальник ДП Шымкента Ералы Жумаханбетов.

По словам адвоката, он будет требовать независимых экспертиз со специалистами из Алматы или Нур-Султана, чтобы достоверно установить, что стало причиной смерти 31-летнего мужчины.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • Adai11
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:02
Цитата: Adai11
ообще можно ли ментов избить и в каких случаях

Таких думаю даже нужно. НО: когда они не на службе и в порядке самообороны. Спланировать данную ситуацию не составит особого труда, главное выбрать удачный момент, например когда этот ублюдок находится на отдыхе, с семьёй

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 11:33
Ничего не поменять в нашей стране. Раньше милиция сейчас полиция, какие были такие и остались. Что говорить о простых гражданах, они там друг друга забивают, был же случай не помню в каком городе там комбат своих подчинённых бил на разводке, я так полагаю так везде культура у них такая. Сколько общался в разных ситуациях жизненных по большей части это жестокие люди, отдельные персонажи отмороженные на голову.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • синдбад
  • TU-154
  • ak12
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:54
Самих бы так избивать??? а вообще можно ли ментов избить и в каких случаях blind
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aлишeр (Посетители) Сегодня, 10:53
- Я видел, как они наносили ему (Нурболату Жумабаеву. - Прим. ред.) удары, заводили в кабинет. Его в один кабинет завели, меня в другой кабинет заводили. Руками, ногами били. У меня наручники были. Они наручники надели, начали избивать. Надели мне куртку на голову. Сейчас повезли потом меня в больницу, диагноз поставили: сотрясение головного мозга, побои на мне.


Да уж, аж "ностальгия" ударила...

Возвращаются время начала 2000-х годов, когда пытали прямо в кабинетах УВД. Шапку на голову и по пальцам дубинкой.

Надо торопиться с выездом, по всей видимости...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика