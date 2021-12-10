Подростка сбили на «зебре» в Актобе: Депутат признался, что за рулем был его сын

Депутат облмаслихата Бурихан Беркимбаев рассказал, что не оправдывает сына и он понесет наказание по закону. Сейчас водитель находится в следственном изоляторе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Диапазон».



В соцсетях пишут, и сами родственники говорят, что отец водителя внедорожника, который сбил насмерть школьника на переходе, работает на руководящей должности на железной дороге.



Как выяснилось, это действующий депутат облмаслихата Бурихан Беркимбаев.



Чиновник заявил, что не оправдывает сына, он понесет наказание по закону. И отметил, что статус депутата у отца никак не облегчает участь сына, скорее наоборот.



«Конечно, это страшная трагедия, невосполнимая утрата для семьи. Да, за рулем машины был мой сын. На следующий день после случившегося я ходил к семье с соболезнованиями, был на похоронах, я искренне во всем этом участвовал. И не пытался оправдать сына. Он виноват и ответит по закону. Сейчас он находится в следственном изоляторе», − сказал Бурихан Беркимбаев.



Депутат заявил, что не оправдывает сына, но хочет рассказать общественности, как все действительно было.



«Сын в тот вечер ехал на тренировку, был трезв, наркотики он не принимал, это все установила экспертиза. Никаких гонок там не было, как пишут в интернете. Сын у меня серьезный, он работает, воспитывает троих детей, какие тут гонки. Машина эта старая уже, мы купили ее подержанной. Сразу после аварии сын никуда не убегал, он звонил в скорую помощь. Он признал на 100% свою вину и понесет наказание по закону. Я понимаю семью погибшего, утрату никто не восполнит. Просто хочу сказать, что никто не хотел, чтобы так все случилось, но от этого никто не застрахован. И то, что я депутат — это не то, что не повлияет на следствие, это даже усугубляет его положение. Ни с кем пусть не случается такое», − заключил он.



32-летний водитель автомашины Land Cruiser Prado сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе. Мальчик скончался на месте ДТП.



Позже мать школьника выступила с видеообращением. Женщина просила объективного расследования дела и наказания по закону для виновника аварии.