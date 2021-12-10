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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Можно ли в Казахстане продать квартиру, купленную на пенсионные?

Просмотров:1225 Опубликовано: Сегодня, 17:13
Можно ли в Казахстане продать квартиру, купленную на пенсионные?
Фото: unsplash.com
Krisha.kz рассказали, в каком случае жилье, купленное на пенсионные, можно продать, подарить или обменять сразу после приобретения, передает ИА «NewTimes.kz».

Это можно осуществить, если:

- пенсионных и собственных денег хватило на полный выкуп и недвижимость куплена без ипотеки;
- есть ипотека, но срок погашения — пять и менее лет;
- пенсионные ушли на погашение ипотеки, но не на первоначальный взнос;
- пенсионными частично или полностью погашен ранее оформленный ипотечный заем.

Нельзя продать, если отчисления пошли на первоначальный взнос по ипотеке со сроком займа более пяти лет. В этом случае действует пятилетний запрет на продажу. Отсчет начинается со дня оформления покупки.

Здесь есть исключение — в случае невозможности погашения кредита жилье можно продать и вернуть взятую выплату обратно на свой счет в ЕНПФ. Реализовать залоговую недвижимость может банк по решению суда.

На пенсионные выплаты можно купить:

- квартиру на вторичном рынке;
- квартиру на первичном рынке в ЖК, сданном в эксплуатацию;
- квартиру в строящемся доме (только при наличии у застройщика гарантии единого жилищного оператора «Казахстанская жилищная компания»);
- частный дом;
- комнату в общежитии;
- земельный участок под застройку (ИЖС).

Купить жилье любым способом с использованием пенсионных накоплений можно даже у родственников, но только у дальних. Нельзя у супруга, родителей и детей (в том числе приемных), родных и неполнородных братьев и сестер, а также дедушек, бабушек и внуков.

В начале декабря ЕНПФ сообщил о повышении почти в два раза порога достаточности для снятия пенсионных накоплений. Так, на счету 20-летнего казахстанца должно быть как минимум 3 млн тенге. В начале года порог достаточности для снятия денег 20-летних казахстанцев составлял 1 710 000 тенге.

Следом казахстанцы запустили петицию против решения ЕНПФ о повышении порога достаточности, под которой ежедневно прибавляются подписи.

К слову, за четыре дня заявки на снятие пенсионных накоплений подало почти 83 тыс казахстанцев. Еще 6 декабря эта цифра была в два раза ниже — 46 тыс.

По новой методике около 150 тыс работающих казахстанцев смогут снять излишки своих пенсионных накоплений. Это лишь одна из трех категорий граждан. В оставшиеся две входят пенсионеры и люди, которые приобрели пенсионный аннуитет. Всего по стране 582 тыс человек.

9 декабря президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

С 16 декабря казахстанцы смогут перевести пенсионные деньги на депозит в Отбасы банке.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 5 )

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 синдбад (Посетители) Сегодня, 19:14
Empro,10% от дохода с продажи.Если продал дороже, чем купил,то нужно оплатить 10% с прибыли. Я балдею с некомпетентности некоторых, причём во многих вопросах,касающихся всех.

diger,Вы очень многое понимаете неправильно,но не Вы один.
 
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Око (Посетители) Сегодня, 18:43
lol вангую: щас напродают всё что "вытащили" а потом ор будет что государство burumburum всех обмануло и подоходный налог требует от суммы сделки))))

всё вижу
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 17:44
diger, вообщем да, можно. Но, вроде есть одно но, если продажа в течении года, после приобретения, там 10% нужно уплатить налог.
 
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diger (Посетители) Сегодня, 17:18
Я понимаю правильно(?) , если я купил на пенсионные, и частично доплаченные наличные, то могу продать недвижимость сразу после приобретения? Вроде как раньше были другие условия, или я не правильно понял?
 
 

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