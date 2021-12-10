Можно ли в Казахстане продать квартиру, купленную на пенсионные?

Krisha.kz рассказали, в каком случае жилье, купленное на пенсионные, можно продать, подарить или обменять сразу после приобретения, передает ИА «NewTimes.kz».



Это можно осуществить, если:



- пенсионных и собственных денег хватило на полный выкуп и недвижимость куплена без ипотеки;

- есть ипотека, но срок погашения — пять и менее лет;

- пенсионные ушли на погашение ипотеки, но не на первоначальный взнос;

- пенсионными частично или полностью погашен ранее оформленный ипотечный заем.



Нельзя продать, если отчисления пошли на первоначальный взнос по ипотеке со сроком займа более пяти лет. В этом случае действует пятилетний запрет на продажу. Отсчет начинается со дня оформления покупки.



Здесь есть исключение — в случае невозможности погашения кредита жилье можно продать и вернуть взятую выплату обратно на свой счет в ЕНПФ. Реализовать залоговую недвижимость может банк по решению суда.



На пенсионные выплаты можно купить:



- квартиру на вторичном рынке;

- квартиру на первичном рынке в ЖК, сданном в эксплуатацию;

- квартиру в строящемся доме (только при наличии у застройщика гарантии единого жилищного оператора «Казахстанская жилищная компания»);

- частный дом;

- комнату в общежитии;

- земельный участок под застройку (ИЖС).



Купить жилье любым способом с использованием пенсионных накоплений можно даже у родственников, но только у дальних. Нельзя у супруга, родителей и детей (в том числе приемных), родных и неполнородных братьев и сестер, а также дедушек, бабушек и внуков.



В начале декабря ЕНПФ сообщил о повышении почти в два раза порога достаточности для снятия пенсионных накоплений. Так, на счету 20-летнего казахстанца должно быть как минимум 3 млн тенге. В начале года порог достаточности для снятия денег 20-летних казахстанцев составлял 1 710 000 тенге.



Следом казахстанцы запустили петицию против решения ЕНПФ о повышении порога достаточности, под которой ежедневно прибавляются подписи.



К слову, за четыре дня заявки на снятие пенсионных накоплений подало почти 83 тыс казахстанцев. Еще 6 декабря эта цифра была в два раза ниже — 46 тыс.



По новой методике около 150 тыс работающих казахстанцев смогут снять излишки своих пенсионных накоплений. Это лишь одна из трех категорий граждан. В оставшиеся две входят пенсионеры и люди, которые приобрели пенсионный аннуитет. Всего по стране 582 тыс человек.



9 декабря президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.



С 16 декабря казахстанцы смогут перевести пенсионные деньги на депозит в Отбасы банке.