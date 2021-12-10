Задержана замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова - СМИ

Заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова задержана по подозрению в получении взятки. Об этом пишет "Ак Жайык", передает Tengrinews.kz.



По данным издания, сегодня, 10 декабря, заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного Управления культуры Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов тенге.



"Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции РК. По предварительным данным, взятка является "откатом" от тендера", - пишет издание.



Другие подробности пока не сообщаются.