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«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации

Просмотров:622 Опубликовано: Вчера, 22:47
«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации
Фото: Zakon.kz
Исполняющая обязанности главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое карантинное постановление, передает Zakon.kz.

Как уточняется, для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня в случае отсутствия второго курса вакцинации статус «зеленый» переводится в «синий».

Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение года.

Для лиц, прошедших ревакцинацию против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение года со дня ревакцинации.

Постановление вступает в силу с 10 декабря 2021 года.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 01:22
Теперь подождём новостей,когда появятся факты, покупки, тёмными дремучими невеждами, ревакцинвции rofl sila
 
 

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