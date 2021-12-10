«Зеленый» статус будет сохраняться в течение года только при полном курсе вакцинации

Исполняющая обязанности главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое карантинное постановление, передает Zakon.kz.
Как уточняется, для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня в случае отсутствия второго курса вакцинации статус «зеленый» переводится в «синий».
Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение года.
Для лиц, прошедших ревакцинацию против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение года со дня ревакцинации.
Постановление вступает в силу с 10 декабря 2021 года.
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