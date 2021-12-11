Менее 600 случаев заражений коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (10 декабря) в Казахстане зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 978 930 случая, из них:



в Нур-Султане – 100,

в Алматы – 34,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 58,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 16,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 21,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 82,

в Костанайской области – 58,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 73,

в СКО – 77,

в Туркестанской области – 8.