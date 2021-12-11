Цены на продукты снизились в трех регионах - правительство

Совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары провел Первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Алихан Смаилов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на primeminister.kz.



За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в трех регионах страны - Нур-Султан, ЗКО и Кызылординская области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и Алматы. Рост цен наблюдается на капусту - 0,7 процента, гречку, кефир - на 0,4 процента, молоко, соль - на 0,3 процента.



Как отметил Первый заместитель Премьер-Министра Смаилов, с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и по работе с торговыми сетями. Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен. Минсельхоз осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений.



"Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по СЗПТ", - отметил Смаилов.



Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, 20 предписаний об устранении нарушений, 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15 процентов.