Фируза Шарипова проиграла бой абсолютной чемпионке мира

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова потерпела поражение в бою с абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тэйлор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Бой, на кону которого стояли все чемпионские пояса ирландки, прошел в Ливерпуле (Англия). Организатором вечера бокса выступила британская промоутерская компания Matchroom Boxing.



Поединок был запланирован на десять раундов по две минуты и продлился всю дистанцию. Шарипова проиграла единогласным судейским решением со счетом 98:92, 97:92, 96:93 в пользу Тэйлор. При этом в шестом раунде с казахстанки сняли очко.



Для Шариповой это поражение стало вторым в профессиональном боксе. Впервые она проиграла в самом первом бою, а затем выдала серию из 14 побед.



Для Тэйлор это была 20-я подряд победа.



Ранее в Алматы на вечере профессионального бокса казахстанец нокаутировал турецкого бойца в первом раунде и завоевал титул.