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Казахстанца лишили золота ЧМ свои же тренеры? Новый скандал в тяжелой атлетике

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Казахстанца лишили золота ЧМ свои же тренеры? Новый скандал в тяжелой атлетике
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
АЛМАТЫ, 13 дек — Sputnik. Казахстанский тяжелоатлет, действующий член национальный сборной по тяжелой атлетике Казахстана Алексей Дроздов заявил о несправедливом отборе на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте. Видеообращение спортсмена появилось в паблике ushtobeqz.



Алексей Дроздов отмечает, что является мастером спорта международного класса, рекордсменом Казахстана и призером чемпионата мира среди юниоров. Месяц назад на чемпионате Казахстана спортсмен установил рекорд в весовой категории до 61 кг.

Алексей констатирует тот факт, что на чемпионате мира в Ташкенте спортсмен из Кореи выиграл золотую медаль, набрав в сумме 288 килограммов, тогда как он на чемпионате Казахстана в ноябре набрал в сумме 295 килограммов.

"Я был и нахожусь в лучшей форме и был готов с легкостью показать высший результат на чемпионате мира, на который меня не повезли без каких-либо причин. Я выражаю свое недовольство в сторону тренерского штаба, которые обещали повезти меня на чемпионат мира, но повезли легионера Арли Чонтея. Почему со мной обошлись несправедливо?" – вопрошает спортсмен.

К его обращению приложили два видео: в одном южнокорейский спортсмен поднимает штангу на чемпионате мира в Ташкенте, тем самым выиграв золотую медаль, во втором – момент установления Алексеем Дроздовым нового республиканского рекорда.

Напомним, выбранный, но так и не успевший вступить в должность главный тренер сборной Даурен Бекмуханбетов также недоумевал, почему Алексея Дроздова не взяли на чемпионат мира.

Корреспондент Sputnik Казахстан запросила ответ у Федерации тяжелой атлетики - там пообещали ответить на этот вопрос позднее.

Смерть Альберта Линдера и скандал в тяжелой атлетике

Катализатором скандала в казахстанской тяжелой атлетике в 2021 году послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий. Решающим же поводом для принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.

На пресс-конференции в Алматы бывшие и нынешние члены сборной Казахстана по тяжелой атлетике рассказали о физическом и психологическом насилии со стороны тренеров, об отъеме денег и подмене допинг-проб.

После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, от работы отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметов, старший тренер Сергей Седов и другие.

О смерти казахстанского тяжелоатлета, многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии Альберта Линдера стало известно 17 сентября. Ему было всего 25 лет. Спортсмен покончил с собой.

Назначение главного тренера сборной и новый скандал

Шестого ноября 2021 года прошло заседание тренерского совета с участием Национального олимпийского комитета в Талдыкоргане, где председательствовала министр спорта и культуры Актоты Раимкулова.

Как сообщили в Минкультуры, на заседании тренерского совета главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике избрали Даурена Бекмуханбетова, который сформирует новый состав тренерского штаба.

Однако позже Даурен Бекмуханбетов выступил с заявлением. По его словам, его до сих пор не назначили официально на пост главного тренера, а его документы "затерялись".

Sputnik Казахстан ждет ответ от Федерации тяжелой атлетики Казахстана, где пообещали прокомментировать заявление спортсмена.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:07
Однако позже Даурен Бекмуханбетов выступил с заявлением. По его словам, его до сих пор не назначили официально на пост главного тренера, а его документы "затерялись".

Всё очень просто, кто то ждёт денежку за должность.
К стати это в любом виде спорта.
Коррупция съела всё и всех.
 
 

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